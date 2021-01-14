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14.01.2021 21:10
Рубрика: Спорт

Поговорят по-мужски

Президент UFC анонсировал встречу с Хабибом
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Президент UFC Дана Уайт и чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время должны провести встречу и обсудить возможное возвращение россиянина в октагон.
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images
Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Уайт не рассчитывает долго уговаривать Нурмагомедова.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Подсчитаны гонорары Хабиба за всю карьеру

- У нас с Хабибом будет пятиминутный разговор. Я жду от него простого ответа - да или нет, - приводит слова Уайта портал MMAJunkie. - Когда мы переписывались в прошлый раз, я уже объяснял, почему считаю, что он должен продолжать драться. Он был очень эмоционален после поединка с Джастином Гэтжи. Но потом у него было время на отдых, время подумать о возвращении и обо всем остальном. Думаю, он будет драться, но посмотрим.

Напомним, что на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA. Перед последним боем с Гэтжи Хабиб потерял отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова и решил не продолжать карьеру без него.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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