Президент UFC анонсировал встречу с Хабибом

Президент UFC Дана Уайт и чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов в ближайшее время должны провести встречу и обсудить возможное возвращение россиянина в октагон.

Уайт не рассчитывает долго уговаривать Нурмагомедова.

- У нас с Хабибом будет пятиминутный разговор. Я жду от него простого ответа - да или нет, - приводит слова Уайта портал MMAJunkie. - Когда мы переписывались в прошлый раз, я уже объяснял, почему считаю, что он должен продолжать драться. Он был очень эмоционален после поединка с Джастином Гэтжи. Но потом у него было время на отдых, время подумать о возвращении и обо всем остальном. Думаю, он будет драться, но посмотрим.

Напомним, что на счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA. Перед последним боем с Гэтжи Хабиб потерял отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова и решил не продолжать карьеру без него.