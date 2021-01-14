При расчете инфляции учтут цены на антиковидные препараты и маски

Росстат увеличил число товаров и услуг, оцениваемых при расчете инфляции. В них включены лекарства от коронавируса, средства индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовые шприцы и ряд медицинских процедур. Об этом сообщает пресс-служба статистического ведомства.

"В 2021 году Росстат будет ежемесячно отслеживать цены на 556 товаров и услуг, что на 36 товарных позиций больше, чем в прошлом году. Это первое крупное обновление списка за последние годы", - подчеркнули в Росстате.

Как отмечается в сообщении, список расширен преимущественно за счет лекарственных средств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости и средств гигиены. "Если в 2020 году в ежемесячном режиме велся мониторинг цен более чем на сорок наименований лекарств, то в 2021 году - уже на 53. Пять из них - Азитромицин, Цефтриаксон, Осельтамивир (Номидес), Апиксабан (Эликвис), витамин Д3 - используются при лечении больных коронавирусной инфекцией", - уточнили в ведомстве.

В новый перечень также вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, одноразовые шприцы. Включен ряд медицинских процедур (гастроскопия, диагностика на МРТ или КТ), а также услуги сиделок по уходу за больными и пожилыми людьми на дому.

При этом, отмечается в сообщении, Росстат перестал мониторить цены на ртутные градусники, заменив их на галинстановые (не содержащие ртути - прим. "РГ"). Список товаров для гигиены, рассказали в ведомстве, дополнен гелем для душа, жидким туалетным мылом, дезодорантом, дезинфицирующим средством для очистки поверхностей (полов, стен, мебели) в виде спрея, геля (на основе хлора, альдегидов или спирта), бумажными столовыми салфетками и носовыми платками.

Как подчеркнули в службе статистики, в ежемесячную оценку индекса потребительских цен подписок на онлайн- и видео-сервисы, а также каршеринг (услуги аренды автомобилей). Одновременно, говорится в сообщении Росстата, из списка исключены некоторые товары, которые перестали пользоваться спросом у потребителей. Среди них шапки из меха, кнопочные мобильные телефоны, наборы мягкой мебели, ковры.

"Также с 1 января 2021 года число еженедельно наблюдаемых позиций увеличилось со 102 до 106. Добавились 4 услуги, связанные с туризмом (вместо простой услуги - день проживания в гостинице выделены 5 типов гостиниц - от хостела до пятизвездочной гостиницы)", - уточнили в ведомстве.

В Росстате отметили, что по-прежнему в еженедельном режиме ведомством фиксируются цены на 44 вида продуктов питания, 10 наименований лекарств, 3 марки бензина (АИ-92, АИ-95 и АИ-98) и дизельное топливо, 7 услуг ЖКХ, 4 вида услуг городских/муниципальных пассажирских перевозок (городской автобус, трамвай, троллейбус, метро), а также на непродовольственные товары, в том числе личной гигиены и первой необходимости, туристические поездки (организованный туризм) в Грецию и в Китай, лечебно-оздоровительные услуги (день пребывания в санатории и день пребывания в доме отдыха или пансионате).