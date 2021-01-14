Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19

Примерно каждый пятый человек в мире может быть заражен коронавирусом, даже не подозревая об этом, так как переносит заболевание без симптомов. Вместе с тем знать об инфицировании очень важно, и существуют признаки, указывающие на незаметно прошедший COVID-19, рассказал главный медицинский специалист платформы Push Doctor Дэн Банстон.

Основным из них, по словам доктора, является ощущение физической измотанности в течение длительного периода.

- Многие вирусные заболевания могут вызывать у человека чувство усталости, которое может продолжаться до 12 недель. Симптомы COVID-19 обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у всех людей. Однако, стандартными считаются усталость и утомляемость, головные боли, а также боли в мышцах и суставах, - цитирует эксперта издание Express.

Банстон добавил, что подтвердить или опровергнуть подозрения способен тест на антитела, однако, не во всех странах, в частности, Великобритании, он широко доступен.

Доктор подчеркнул, что переболевшие люди не должны полностью полагаться на выработанный иммунитет, поскольку в мире зафиксированы случаи повторного заражения. - Перенесшим COVID-19 не следует считать себя невосприимчивыми к вирусу. Им, как и всем остальным, необходимо продолжать соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию и, по возможности, не посещать места массового скопления людей, - резюмировал специалист.