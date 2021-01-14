ПСБ разработал новый онлайн-кредит для участников госзакупок

ПСБ предложил новый кредитный продукт "Без бумаг | Контрактный", ориентированный на участников государственных закупок. Он дополнил линейку кредитов для бизнеса, которые можно оформить онлайн на сайте банка. Для этого необходимо только согласие на обработку персональных данных и запрос в Бюро кредитных историй.

Заявку на кредит до 10 миллионов рублей по ставке 14,9% могут подать клиенты, имеющие опыт исполнения не менее двух государственных контрактов за последние три года, а также портфель действующих контрактов, заключенных в рамках конкурсных процедур в соответствии с 44-ФЗ. Обеспечение в виде залога или поручительства не требуется. Решение о выдаче финансирования принимается за восемь рабочих часов, процесс получения одобренного кредита занимает не более пяти минут.

- Мы продолжаем развивать нашу технологическую платформу "Без бумаг", которая позволяет малому и среднему бизнесу оформлять кредит дистанционно, - рассказал вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов. - По нашим оценкам появление потребности в финансировании госконтракта в 30% случаев возникает сразу после победы в тендере, поэтому для рынка госзакупок новый кредитный продукт должен стать не только актуальным, но и удобным инструментом финализации торговых процедур.

Ранее на технологической платформе "Без бумаг" стал доступен онлайн-кредит "Без бумаг | Оборотный". Предприниматели могут оформить кредит на любые цели по ставке от 11,9%. Малому и среднему бизнесу доступно финансирование на сумму до 10 миллионов рублей по двум документам.

Для анализа платежеспособности клиентов ПСБ использует большие данные, что гарантирует точную настройку кредитных моделей и их ценообразования с учетом персонального риска. Клиенты с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"