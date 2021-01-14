"ПСЖ" завоевал первый трофей в году

Первый трофей в европейском футболе в этом календарном году разыграли во Франции. В матче за Суперкубок страны в Лансе встречались принципиальные соперники - столичный "Пари Сен-Жермен" и "Марсель". Сильнее оказались парижане - 2:1.

"Пари Сен-Жермен" в десятый раз стал обладателем Суперкубка Франции. Фото: АР

В последние годы игра за этот титул проходила за рубежом: в Китае, Марокко и других странах. Однако из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в мире поединок не мог пройти за границей.

В нынешнем сезоне "ПСЖ" и "Марсель" провели один из самых скандальных матчей года. Встреча этих команд в начале сентября в Париже завершилась победой гостей (1:0), а также массовой дракой в концовке и последовавшими за ней пятью красными карточками. Лидер хозяев Неймар после игры обвинил одного из соперников в расизме, а тот, наоборот, заявил, что это бразилец оскорбил его. На этот раз таких страстей не было, но матч все равно получился зрелищным. "ПСЖ" вел 2:0 к 85-й минуте благодаря голам Мауро Икарди и Неймара, но "Марсель" вернул интригу после гола Димитри Пайета. Впрочем, на большее команду Андре Виллаш-Боаша не хватило. К слову, парижане завоевали первый трофей при новом главном тренере Маурисио Почеттино. Аргентинец возглавил "ПСЖ" в начале января, сменив на этом посту Томаса Тухеля.

- Мы заслужили победу. Хотел бы поблагодарить не только игроков, спортивного директора и президента клуба, но и Томаса Тухеля, благодаря которому "ПСЖ" принял участие в сегодняшнем матче. Надеюсь выиграть с командой и другие титулы, - отметил Почеттино.

В финал Суперкубка Испании вышла "Барселона". Каталонцы одолели в полуфинале в серии пенальти "Реал Сосьедад" - 1:1 и 3:2 по пенальти.

Отметим, что с "точки" промахнулся Антуан Гризманн. Форвард "сине-гранатовых" не может забить с пенальти в пятый раз подряд, если брать в расчет еще и игры национальных сборных.

Второй финалист определился накануне во встрече мадридского "Реала" с "Атлетиком". Результат этого противостояния стал известен после подписания номера "РГ" в печать. Решающий матч запланирован на 17 января.

Тем временем сенсационно вылетела из Кубка Германии "Бавария". Мюнхенцы уступили в серии пенальти клубу второго дивизиона "Хольштайн" из северного портового города Киль - 2:2 в основное и дополнительное время, 5:6 по пенальти.

Таким образом, "Бавария" лишилась шансов повторить прошлогодний успех, когда команда завоевала Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок.

- Это шок. Мы собирались завоевать три титула. Нужно поздравить "Киль", они играли с предельной самоотдачей, - сказал рулевой "Баварии" Ханс-Дитер Флик.