Пушков ответил объявившему Королева "украинским ученым" Зеленскому

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего конструктора Сергея Королева "великим украинским ученым" прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

"В чем "украинскость" Королева - загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было. Никаких научных достижений с Украиной в его биографии не связано", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По словам сенатора, Киев руководствуется принципом "своих мало - чужих себе припишем". Пушков также напомнил, что отец Королева был родом из Могилева и работал учителем русской словесности.

Заявление Зеленского прозвучало в день рождения конструктора ракетно-космической техники. Напомним, в минувший вторник, 12 января, исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева. Именно он стал основателем практической космонавтики, открыв это путь для человека. Королев создал первый пилотируемый космический корабль "Восток-1", на борту которого Юрий Гагарин совершил оборот вокруг Земли.