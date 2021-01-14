Работникам ряда интернатов дали право на досрочную пенсию

Медработники психоневрологических интернатов смогут досрочно выходить на пенсию. Приказ об этом подписал глава минтруда Антон Котяков. Так, врачам и медсестрам, оказывающим помощь инвалидам с психическими расстройствами в соцстационарах, с этого года предлагается считать стаж по аналогии с их коллегами, работающими в медучреждениях.

Как пояснили в Пенсионном фонде, для врачей, медсестер, фельдшеров предусматривается льготный порядок выхода на пенсию (по выслуге лет). Право на пенсию у них зависит не от возраста и общего страхового стажа, а от числа лет, отработанных по медспециальности. Например, для работников сельских и поселковых медучреждений устанавливается планка в 25 отработанных по профессии лет, для остальных - 30 лет. Подсчет стажа производится по-разному, например, в ряде случаев год учитывается как полтора. Утвержден перечень медицинских профессий, для которых выслуга лет считается по специальным правилам.

Согласно приказу минтруда, по согласованию с ПФР, этот перечень должны уточнить. Помимо медиков психоневрологических стационаров в него предлагается включить работников домов-интернатов для умственно отсталых детей и детей с физическими недостатками.

Врачам, работающим в сельской местности или в поселках городского типа, независимо от специальности, насчитывается 1,3 года стажа за каждые 12 непрерывно отработанных месяцев. Во всех случаях в стаж, дающий право на досрочную пенсию, включаются периоды временной нетрудоспособности и отпусков, в том числе - декретных.