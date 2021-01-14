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Текст:   Сергей Бабкин 
13:28 14.01.2021

Цены на квартиры в новой Москве установили новый рекорд

В новой Москве появились квартиры по ценам, которые встречаются далеко не в каждом районе города. Как рассказали представители агентства ОГРК, на вторичном рынке в новых округах рекордная стоимость жилья достигла 125 млн руб. А первое место в сегменте новостроек - у квартиры за 50 млн.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня на вторичном рынке новой Москвы продается 2,4 тысячи квартир, отмечают аналитики. Причем стоимость самого бюджетного предложения составила всего 1,8 млн руб. При этом транспортная доступность такого жилья - на уровне, можно быстро добраться до железнодорожной станции.

Фото: iStock
На рынке новостроек Москвы стало на 17 процентов меньше квартир

Что касается новостроек, то в этом сегменте в новой Москве продается около 9 тысяч квартир. Самый бюджетный вариант обойдется в 3 млн рублей.

Эксперты отмечают, что в течение 2020 года интерес покупателей к недвижимости в Новой Москве был в "зеленой зоне", общий рост за 12 месяцев составил 17,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик интереса пришелся на октябрь. А вот в последние месяцы 2020 года продать "квадраты" в ТинАО стало гораздо сложнее, так как спрос резко упал.

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