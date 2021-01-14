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14.01.2021 22:17
Рубрика: Экономика

Жилье на вырост

Как изменятся цены на московские квартиры
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
Минувший год в столице запомнился ажиотажным спросом на жилую недвижимость и, как следствие, ростом цен на квадратные метры. Будут ли также дорожать квартиры в наступившем году? Корреспондент "РГ" опросил экспертов и узнал, стоит ли покупать жилье сейчас или лучше подождать месяц-другой.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки

По мнению экспертов, главным стимулом роста цен в прошлом году стали революционно низкие ставки на ипотеку: льгота сумела подогреть спрос на новостройки. Стоимость столичного квадратного метра в 2020 году, по оценкам риелторов, поднялась в среднем на 20-25 процентов. Сейчас, по подсчетам аналитиков ЦИАН, средняя цена за "квадрат" на первичном рынке варьируется в районе 210 тысяч рублей. В этом году, как отмечают эксперты "РГ", ценники продолжат расти, но резких скачков уже не предвидится. Все будет зависеть от того, как долго сохранятся антиковидные ограничения, продлят ли льготную ипотеку, появятся ли новые проекты от застройщиков. Пока же рынок недвижимости, говорит директор по продажам агентства Point Estate Роман Амелин, находится в замершем состоянии, поэтому жилье лучше покупать сейчас. Ждать "у моря погоды" не рекомендует и руководитель отдела по работе с новостройками агентства Avaho Мансур Мирзомансуров. По его словам, спрос на жилье полностью не исчерпан, да и на фоне снижения ставок по банковским вкладам люди наверняка продолжат вкладывать свои накопления в "недвижку".

Ценники на квартиры снова поползут вверх во втором квартале этого года, полагает Роман Амелин. По его мнению, метр подорожает в среднем на 5-15 процентов. Управляющий же партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая считает, что новостройки по итогам года прибавят в цене около десяти процентов. По ее мнению, на этом фоне чуть подорожает и"вторичка". "В условиях стагнации доходов раскупаются самые доступные и ликвидные варианты квартир, поэтому в продаже остаются более дорогие варианты, - объясняет Литинецкая. - Этот процесс будет "выталкивать" часть клиентов на вторичный рынок жилья, провоцируя рост цен на квартиры от частных собственников".

Стоимость столичного квадратного метра в 2020 году поднялась в среднем на 20-25 процентов

Вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников отмечает другой тренд. По его оценкам, частные дома в наступившем году будут дорожать быстрее, чем квартиры. "Пандемия коронавирусной инфекции существенно изменила предпочтения россиян: все больше людей задумываются о жизни в благоустроенных загородных коттеджах, а не в центре мегаполисов", - говорит он.

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