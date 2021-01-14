Москва заняла 1 место в России по качеству электронных госуслуг

Москва стала лидером рейтинга Минэкономразвития по качеству электронных услуг. Российская столица набрала 87,81 балла и заняла первое место среди субъектов страны. В тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области.

"Москвичи уже привыкли получать многие услуги именно онлайн. Это удобно и быстро. Развитие цифровой среды - требование времени и важный показатель городского комфорта. Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем ее новыми возможностями и функциями. Например, осенью был запущен городской благотворительный сервис, а в конце 2020 года - сервис для поиска пропавших домашних животных", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития оценивали параметры, влияющие на качество и удобство предоставления электронных услуг. Это, например, возможность ознакомиться с полной и актуальной информацией о порядке получения услуг, удобство подачи заявления, информирование о статусе рассмотрения заявления в личном кабинете заявителя, а также ряд других.

Всего москвичам доступно более 370 электронных услуг и сервисов. Они могут записываться на прием к врачу или на онлайн-консультации в Департамент городского имущества, просматривать оценки ребенка в школе, получить доступ к своей электронной медицинской карте, записывать питомцев к ветеринару, получать парковочные разрешения, оплачивать коммунальные услуги и другие начисления, пополнять баланс карты "Тройка" и многое другое.

Востребованные услуги и сервисы можно получать не только на mos.ru, но и в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Аудитория активных пользователей обоих приложений превышает 4,1 миллиона человек.