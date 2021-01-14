Названы города, которые первыми восстановятся после пандемии

Пандемия ударила по экономике прежде всего крупных городов. Об этом рассказала на Гайдаровском форуме профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

"Прошлые кризисы так по большим городам не били, это уникальный случай, не с чем сравнивать. Удар был по рынку труда, специфическому для крупнейших городов, - это услуги. И сжатие занятости было именно там прежде всего", - сказала она.

Москва, по ее мнению, восстановится быстрее всего. В Санкт-Петербурге это будет происходить медленнее. "Там тратят очень скромно", - отметила Зубаревич. Даже когда расходы на здравоохранение по всей стране выросли более чем на две трети, а в Москве в 2,3 раза, в Санкт-Петербурге они увеличились менее чем на 50%. У остальных городов-миллионников тем более нет ресурсов, чтобы быстро восстановить потери и занятость, которые наиболее заметны в сфере услуг. Раньше всего из городов-миллионников, скорее всего, пойдет восстановление в Екатеринбурге, считает Зубаревич.

Крупные города или города, включенные в международную систему связей, первыми приняли удар пандемии, поскольку в них степень контакта с внешним миром была больше, распространение коронавируса шло чаще всего по центро-периферийной модели, рассказал на форуме директор Центра территориальных изменений и городского развития РАНХиГС Андрей Максимов. Однако позже распространение вируса развивалось по-разному. Многие исследования, проведенные в 2020 году, показали, что линейной связи распространения вируса с плотностью населения нет. "В расчете, например, на 100 тысяч населения количество заболевших в крупных городах иногда спорило с количеством заболевших в некоторых малых городах или населенных пунктах", - отметил он.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.