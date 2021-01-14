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14.01.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Названы города, которые первыми восстановятся после пандемии

Текст: Марина Трубилина

Пандемия ударила по экономике прежде всего крупных городов. Об этом рассказала на Гайдаровском форуме профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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"Прошлые кризисы так по большим городам не били, это уникальный случай, не с чем сравнивать. Удар был по рынку труда, специфическому для крупнейших городов, - это услуги. И сжатие занятости было именно там прежде всего", - сказала она.

Москва, по ее мнению, восстановится быстрее всего. В Санкт-Петербурге это будет происходить медленнее. "Там тратят очень скромно", - отметила Зубаревич. Даже когда расходы на здравоохранение по всей стране выросли более чем на две трети, а в Москве в 2,3 раза, в Санкт-Петербурге они увеличились менее чем на 50%. У остальных городов-миллионников тем более нет ресурсов, чтобы быстро восстановить потери и занятость, которые наиболее заметны в сфере услуг. Раньше всего из городов-миллионников, скорее всего, пойдет восстановление в Екатеринбурге, считает Зубаревич.

Крупные города или города, включенные в международную систему связей, первыми приняли удар пандемии, поскольку в них степень контакта с внешним миром была больше, распространение коронавируса шло чаще всего по центро-периферийной модели, рассказал на форуме директор Центра территориальных изменений и городского развития РАНХиГС Андрей Максимов. Однако позже распространение вируса развивалось по-разному. Многие исследования, проведенные в 2020 году, показали, что линейной связи распространения вируса с плотностью населения нет. "В расчете, например, на 100 тысяч населения количество заболевших в крупных городах иногда спорило с количеством заболевших в некоторых малых городах или населенных пунктах", - отметил он.

Организаторами форума выступают РАНХиГС, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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