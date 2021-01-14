Около 10 тысяч единиц техники устраняют последствия снегопада в Москве

Работы по расчистке городских территорий от последствий снегопада начались в полночь и продолжатся до полного устранения снега с дорог, тротуаров и прочих территорий города. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"С начала снегопада выпало уже 9 см снега, а в отдельных местах и до 10 см. Службы города были отмобилизованы на регламентную работу - было выведено около 10 тыс. единиц техники и более 60 тысяч специалистов, - сказал Бирюков. - Работы по уборке снега, обработке противогололедным реагентом проводились в 2:00, 05:00, 10:00 часов. Учитывая, что заряд снега будет накрывать Москву примерно до 16:00, то в 14:00 будет очередная повсеместная обработка улично-дорожной сети".

Как отметил Бирюков, работы идут в соответствии с планом, их выполнят активно и быстро, чтобы не допустить дискомфорта на городской территории. Он напомнил, что, согласно регламенту, при выпадении снега высотой 10 см на расчистку территории отводится трое суток.

Бирюков отметил, что, помимо уборки снега с дорог, тротуаров, очистки подходов к остановкам общественного транспорта, ведутся работы по очистке пешеходно-тропиночной сети, очистке крыш.