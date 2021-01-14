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14.01.2021 22:32
Рубрика: Спорт

Маршрут проложен

Как доехать на лыжах до Лавры
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
Ценителям подмосковной лыжни сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Их пригласили принять участие в марафоне, который пройдет по самой популярной в России туристической тропе.

Она начинается на нулевом километре у стен Московского Кремля, а заканчивается у Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Этот маршрут семь веков назад проложил сам основатель Лавры преподобный Сергий Радонежский. Протяженность маршрута составляет почти 120 километров. В советские времена дорогу забросили, а в начале 2000-х - еще и застроили. Но несколько лет назад энтузиасты решили возродить тропу и так преуспели в этом стремлении, что она получила Гран-при на первом же всероссийском конкурсе пеших туристических маршрутов. Но сейчас зима и идти по заснеженной дороге не слишком удобно. А вот ехать на лыжах по обустроенной лыжне - вполне.

На ВДНХ открылся лыжный сезон

"Приглашаем всех желающих поучаствовать в марафоне "Лыжня в Лавру", у которого, помимо спортивной, есть и большая культурно-историческая составляющая", - отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков. Конечно, все 120 километров бежать на лыжах участников не заставят. Трассу решили начать от деревни Нововоронино Пушкинского городского округа области, к тому же ее разбили на несколько участков. Есть детские петли - на один и три километра, и взрослые - на 12,5, 25 и 50 километров.

Марафон состоится 21 февраля. Запись желающих идет на портале живуспортом.рф.

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