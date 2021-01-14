Подмосковье получило еще более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса

Еще более 30 тысяч доз вакцины "Спутник V" доставлены в пункты вакцинации Московской области. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В общей сложности, уточнила она, область получила уже более 57 тысяч доз вакцины. Напомним, "Спутник V", который поставляется в Подмосковье - это двухкомпонентная вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцинацию уже прошли более 20 тысяч жителей области. Светлана Стригункова напомнила, что записаться на прививку можно на региональном портале госуслуг или по телефону 122.