Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

"У меня был прогноз по возвращению к нормальной жизни в мае, - напомнил глава города. - Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, что в конце января - феврале мы увидим более стабильную динамику".

Ситуация должна улучшиться благодаря вакцинации, добавил Сергей Собянин. В ближайшее время доступ к вакцине будет расширяться, а в дальнейшем все зависит от желания людей, сказал мэр.