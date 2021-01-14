Собянин: Москва сможет вернуться к нормальной жизни в мае

"У меня был прогноз по возвращению к нормальной жизни в мае, - напомнил глава города. - Я уверен, что само снижение заболеваемости пойдет раньше. Возможно, что в конце января - феврале мы увидим более стабильную динамику".
Ситуация должна улучшиться благодаря вакцинации, добавил Сергей Собянин. В ближайшее время доступ к вакцине будет расширяться, а в дальнейшем все зависит от желания людей, сказал мэр.
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек
Около 140 тысяч москвичей уже сделали прививку против коронавируса. Такую цифру в интервью телеканалу "Россия 24" назвал мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в последние два дня в Москве побиты рекорды по записи на вакцинацию. Число желающих, по словам мэра, приблизилось к 24 тысячам. Перечень горожан, которые смогут привиться от ковида, будет расширяться и дальше, подчеркнул он.
Напомним, количество пунктов вакцинации на базе столичных поликлиник с сегодняшнего дня расширено до ста.
Собянин рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад
Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может снизиться через две-три недели. Такую надежду выразил мэр столицы Сергей Собянин.
По его мнению, пандемия должна пойти на спад уже в этом месяце. "Если не сейчас, то через 2-3 недели, - сказал градоначальник в эфире телеканала "Россия 24". - До конца января мы все равно должны увидеть какую-то позитивную динамику".
В новогодние праздники, добавил Собянин, число заболевших и госпитализируемых с коронавирусом серьезно снизилось.
Собянин объяснил решение отменить "удаленку" в школах
"Среди детей мы видим снижение заболеваемости почти в два раза", - сказал глава города в эфире телеканала "Россия-24".
В связи с этим решено вернуть в школы всех детей с 1 по 11 класс с понедельника, 18 января. "Мы понимаем все риски, но все-таки приняли это непростое решение", - отметил Собянин.
Мэр подчеркнул, что классы, где будут выявляться заболевшие дети, как и раньше, продолжат отправлять на двухнедельный карантин.