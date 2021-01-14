Собянин объяснил решение отменить "удаленку" в школах

Улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом позволило принять решение об отмене дистанционного обучения в школах Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Среди детей мы видим снижение заболеваемости почти в два раза", - сказал глава города в эфире телеканала "Россия-24".

В связи с этим решено вернуть в школы всех детей с 1 по 11 класс с понедельника, 18 января. "Мы понимаем все риски, но все-таки приняли это непростое решение", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что классы, где будут выявляться заболевшие дети, как и раньше, продолжат отправлять на двухнедельный карантин.