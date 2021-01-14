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14.01.2021 18:25
Рубрика: Власть

Собянин объяснил решение отменить "удаленку" в школах

Текст: Сергей Бабкин
Улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом позволило принять решение об отмене дистанционного обучения в школах Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

"Среди детей мы видим снижение заболеваемости почти в два раза", - сказал глава города в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

В связи с этим решено вернуть в школы всех детей с 1 по 11 класс с понедельника, 18 января. "Мы понимаем все риски, но все-таки приняли это непростое решение", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что классы, где будут выявляться заболевшие дети, как и раньше, продолжат отправлять на двухнедельный карантин.

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