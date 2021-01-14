Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Новости

Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом 19:03
Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства 19:00
В Москве переболевшие коронавирусом получат льготы 18:59
В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда" 18:58
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов 18:48
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек 18:42
Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp 18:42
Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости 18:35
В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун 18:35
Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет 18:30
Собянин рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 18:28
Минздрав: Вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации минимальна 18:26
В Москве будут судить организаторов нелегальной миграции 18:25
Появился трейлер первого полнометражного шведского фильма Netflix 18:23
Компенсации получат 1284 обманутых дольщика 18:20
Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе 18:10
63-летний Юрий Стоянов записал альбом своих романсов 18:09
В Подмосковье от хозяина сбежал волк 18:06
ПВО Беларуси перевооружат на С-400 18:06
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу 18:00
Петербуржец случайно убил девушку во время БДСМ-сессии 17:35
Вышел трейлер российского хоррора "Приворот. Черное венчание" 17:29
Новак: Спрос на газ в мире еще долго будет расти 17:15
В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной Pfizer 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 18:16
Рубрика: Власть

Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Текст: Сергей Бабкин
В Москве после январских праздников наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом глава города заявил в интервью "России 24".

"Снижение есть, но оно не радикальное, - отметил Сергей Собянин. - Количество госпитализированных в связи с ковидом и пневмонией остается на уровне середины декабря".

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Сергей Собянин: Столичные школьники вернутся в школы 18 января

В дальнейшем развитие ситуации с коронавирусом предсказать трудно, добавил он. "По моим ощущениям, снижение в январе должно продолжаться, - сказал Сергей Собянин. - Если не сейчас, то хотя бы через две-три недели".

При худшем варианте есть риск европейского сценария, при котором в конце года как раз произошел резкий подъем заболеваемости.

В регионах Власть Работа власти Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
"РГ" публикует поправки в закон о госуслугах
Шойгу перечислил задачи армии в 2021 году