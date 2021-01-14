Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

В Москве после январских праздников наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом глава города заявил в интервью "России 24".

"Снижение есть, но оно не радикальное, - отметил Сергей Собянин. - Количество госпитализированных в связи с ковидом и пневмонией остается на уровне середины декабря".

В дальнейшем развитие ситуации с коронавирусом предсказать трудно, добавил он. "По моим ощущениям, снижение в январе должно продолжаться, - сказал Сергей Собянин. - Если не сейчас, то хотя бы через две-три недели".

При худшем варианте есть риск европейского сценария, при котором в конце года как раз произошел резкий подъем заболеваемости.