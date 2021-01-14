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14.01.2021 19:29
Рубрика: Общество

Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение

Текст: Ирина Огилько

С понедельника, 18 января, в соответствии с действующим указом мэра Москвы ученики 1-11 классов вернутся к очному обучению. Готовы ли школы встретить учеников и как относятся к возвращению с "дистанционки" учителя, выяснил корреспондент "РГ".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента науки и образования, столичные школы готовы к возвращению ребят и имеют все необходимые ресурсы для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. В частности, в школах проводится термометрия, используется несколько входов в здание, регулярно проводится тщательная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, учителя используют индивидуальные средства защиты. Также в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей.

"Если у кого-то из учеников или педагогов наблюдаются симптомы ОРВИ, то их изолируют до прибытия скорой помощи", - напомнили в пресс-службе.

Рады возвращению и учителя. Как рассказал "РГ" директор школы №1580 Сергей Граськин, дистанционное обучение - вынужденная мера, и все участники образовательного процесса с нетерпением ждали возвращения в школу.

"Педагоги нашей школы, обучающиеся и их родители восприняли информацию о переходе на очное обучение с воодушевлением, - сказал он. - Мы провели мониторинг прохождения учебных программ с целью выявления учебных дефицитов, который позволил нам скорректировать содержание обучения во втором полугодии".

Он отметил, что в школе будет обеспечены все необходимые меры безопасности. Его коллега, директор школы №1637 Наталья Зуева, добавила, что учителя и ребята соскучились по школе, и очного обучения в полной мере не заменит ничто.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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"Конечно же, я отношусь к этой новости положительно, но хочу напомнить всем, что необходимо не забывать о том, что вирус еще не побежден и необходимо соблюдать все меры предосторожности, - сказала она. - Школа готовится к встрече ребят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В школах, как и в сентябре, будет действовать гибкий график начала уроков для классов из разных параллелей. У каждой параллели классов свое время прихода в школу и свой вход. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, что минимизирует перемещение ребят по школе. Места общего пользования оборудованы бесконтактными санитайзерами, утром и в течении дня будет проводиться термометрия бесконтактными термометрами, в классах и кабинетах применяются обеззараживатели воздуха закрытого типа".

Зуева отметила, что в случае, если ребенок из класса заболеет, то весь класс на время карантина будет переведен на дистанционный режим обучения до окончания карантина. Также все сотрудники школы и посетители обязательно должны находиться в средствах индивидуальной защиты.

Как отметила учитель русского языка и литературы школы №1570, эксперт городской комиссии по проверке ЕГЭ Екатерина Филиппова, после весеннего дистанта длительный осенне-зимний хоть и был по-своему сложным, но, безусловно, более подготовленным: учителя уже освоили новые технологии, уроки онлайн были насыщены интерактивными формами, интересным содержанием.

"Платформа Teams помогала нам тем, что все занятия были сосредоточены на одном ресурсе. В течение всего дистанционного обучения все необходимые для качественной подготовки ребят к ГИА занятия: консультации, тренинги, кружки, проводились в полном объёме, - сказала Филиппова. - Поэтому, мы надеемся, что выход с дистанционного обучения пройдет гладко и безболезненно. Хочется увидеть ребят, поговорить с ними вживую, по выражению глаз понять, усвоена ли тема, как настроение, все ли в порядке. С нетерпением ждем выхода с дистанта, готовы, как и всегда, к содержательной и качественной работе".

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