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14.01.2021 11:49
Рубрика: Происшествия

Суд продлил меру пресечения Меню до 28 февраля

Текст: Иван Егоров
Басманный суд продлил бывшему губернатору Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаилу Меню до конца февраля меру пресечения.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий до 28 февраля в отношении Меня. Аудитору СП запрещено покидать место фактического проживания, за исключением ежедневных двухчасовых прогулок. Также ему запрещено пользоваться интернетом и отправлять и получать почту и телеграммы.

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Местом отбывания меры пресечения Михаила Меня избран его дом в Красногорском районе Московской области. Ему предъявлено обвинение в присвоении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. В это время Михаил Мень занимал должность губернатора Ивановской области.

Михаил Мень (справа) со своим адвокатом Мурадом Мусаевым. Фото: Иван Егоров
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