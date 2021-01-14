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Текст:   Марина Трубилина 
09:00 14.01.2021

В 2020 году выдано ипотеки на рекордные 4,2 трлн рублей

В 2020 году российские банки, по расчетам ВТБ, выдали ипотечных кредитов на рекордную сумму в 4,2 трлн рублей. Клиенты ВТБ оформили 354 тысячи таких кредитов на 935 млрд рублей, что на 40% превышает значения 2019 года и является крупнейшим результатом в истории банка.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Ипотечный портфель ВТБ вырос за год на 18% и достиг 2 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и Подмосковье (324 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (78,9 млрд рублей), Татарстан (35,3 млрд), Новосибирская (33,5 млрд) и Свердловская (27,2 млрд) области. Средний чек по ипотечному кредиту вырос на 8% и достиг 2,6 млн рублей.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Основным драйвером роста ипотечных продаж стали кредиты с господдержкой. Клиенты ВТБ оформили в рамках льготной программы более 63 тысяч кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Наибольшая доля кредитов приходится опять же на Москву и область - 18 тысяч кредитов на 94 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти оформлено таких кредитов на 24,5 млрд рублей, в Татарстане - на 8 млрд, Новосибирской области - на 6,6 млрд, Краснодарском крае - на 6,4 млрд.

Кроме того, более 114 тысяч клиентов ВТБ рефинансировали свои ипотечные кредиты на сумму в 255 млрд рублей. Доля таких сделок достигла 27% по объему продаж против 13% за 2019 год.

Рекордным результатам ВТБ способствовала, по мнению заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, и цифровизация бизнеса. "Рынок пока далек от насыщения, - считает он. - Отношение ипотеки к ВВП не превышает и 10%, а качество портфеля выше, чем по другим видам розничных кредитов". Если льготная программа будет продлена, то у ипотечного рынка есть шансы на обновление рекорда продаж и в 2021 году, отметил Печатников.

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