В Гидрометцентре рассказали, когда ждать потепления

Сибирские морозы в центре европейской территории немного ослабеют только к Крещению. Но оттепели все равно пока не предвидится, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, в ближайшие дни жителей многих регионов ждет только усиление холодов. Так 14 января на юге Центрального федерального округа ночью сильный снег, метель, гололед, снежные заносы и накат, ветер 15-20 м/с. В Костромской, Владимирской, Московской, Рязанской областях сильный снег, метель, гололед, снежные заносы, ветер до 17 м/с. Очень холодно будет на севере Кировской области - ночью до минус 38 градусов, и на юге Урала (до минус 40). Резко похолодает в Республике Алтай (температура ночью опустится до минус 30 градусов).

В Татарстане 14-15 января сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы. В Карачаево-Черкесии сильные осадки (дождь, мокрый снег, в горах снег), гололед, на дорогах гололедица, ветер 20-25 м/с. В горных районах Ингушетии и Чечни ветер до 32 м/с. Совсем ненастно на Сахалине - сильный снег, метель, ветер до 22 м/с.

На севере Поволжья - аномальные холода с температурой ниже климатической нормы на 7-12 и более градусов продлятся до 16 января. Очень сильный снег сегодня ожидается в Саратовской и Пензенской областях.

Сильный снег будет 15 января в Удмуртии, Оренбургской области, ночью в Башкортостане. В Пермском крае также сильный снег, метель. В Ростовской области, Крыму обильные осадки (дождь, снег), налипание мокрого снега, гололедица.

Арктический холод будет проверять на прочность и москвичей. Особенно холодными будут ночи на 16, 17 и 18 января. Температура в ночные часы будет понижаться до минус 25 градусов. Днем тоже холодно - минус 15-20 градусов. Таких холодов москвичи не видели уже несколько лет. Неприятностей добавит снегопад - он будет идти весь четверг, начавшись на юге Московской области. Начнет ослабевать в ночь на пятницу. В этот же день снег постепенно прекратится.

Морозы немного ослабеют 19 января, но потепления пока не видно. На Крещение днем минус 8-13 градусов, ночью в столичном регионе до минус 18. Примерно такая же температура ожидается и 20 января.