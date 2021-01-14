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14.01.2021 17:08
Рубрика: Происшествия

В Липецке два человека обварились кипятком при прорыве теплотрассы

Текст: Элина Труханова (Липецк)

Следователи Липецка выясняют обстоятельства получения ожогов двумя жителями города после прорыва теплотрассы.

Умер еще один пострадавший при прорыве теплотрассы в Волжском

По информации следственного управления СК РФ по Липецкой области, днем 14 января в результате порыва теплотрассы на улице Стаханова в Липецке ожоги разной степени тяжести, обварившись горячей водой, получили 31-летний мужчина и 19-летняя девушка.

- Следственный отдел по Октябрьскому округу г. Липецка по факту произошедшего организовал доследственную проверку, - сообщили в региональном СУ СК РФ. - Опрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы коммунальной аварии, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненного здоровью потерпевших вреда.

Липецкий филиал ПАО "Квадра" на своей странице в соцсети сообщил, что повреждение на тепловой сети на улице Стаханова локализовано. Пострадавшим в компании принесли извинения, пожелали скорейшего выздоровления и выразили готовность оказать всю финансовую и организационную помощь для их успешного лечения.

"Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку. Мы приносим извинения пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления", - заявил директор Липецкого филиала компании Алексей Курило.

Из-за аварии на теплотрассе на улице Стаханова без теплоснабжения остались 34 дома на четырех улицах Липецка: 60 лет СССР, Стаханова, Смородина и Водопьянова..

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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