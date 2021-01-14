В Липецке два человека обварились кипятком при прорыве теплотрассы

Следователи Липецка выясняют обстоятельства получения ожогов двумя жителями города после прорыва теплотрассы.

По информации следственного управления СК РФ по Липецкой области, днем 14 января в результате порыва теплотрассы на улице Стаханова в Липецке ожоги разной степени тяжести, обварившись горячей водой, получили 31-летний мужчина и 19-летняя девушка.

- Следственный отдел по Октябрьскому округу г. Липецка по факту произошедшего организовал доследственную проверку, - сообщили в региональном СУ СК РФ. - Опрашиваются потерпевшие, свидетели и очевидцы коммунальной аварии, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также тяжесть причиненного здоровью потерпевших вреда.

Липецкий филиал ПАО "Квадра" на своей странице в соцсети сообщил, что повреждение на тепловой сети на улице Стаханова локализовано. Пострадавшим в компании принесли извинения, пожелали скорейшего выздоровления и выразили готовность оказать всю финансовую и организационную помощь для их успешного лечения.

"Мы сразу связались с семьями этих людей и выразили готовность оказать им всю необходимую поддержку. Мы приносим извинения пострадавшим и желаем скорейшего выздоровления", - заявил директор Липецкого филиала компании Алексей Курило.

Из-за аварии на теплотрассе на улице Стаханова без теплоснабжения остались 34 дома на четырех улицах Липецка: 60 лет СССР, Стаханова, Смородина и Водопьянова..