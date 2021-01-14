Один из новых прививочных пунктов открылся в Северном Бутово, на улице Коктебельской, 6, строение 1. Режим работы, как и везде, с 8.00 до 20.00. И с самого утра, как мы убедились, здесь была уже полная запись на весь день. "И не только на сегодня, но и на две недели вперед, - рассказал корреспондентам "РГ" Андрей Тяжельников, главный врач консультационно-диагностической поликлиники N 121, к филиалу которой относится этот пункт. - Так что открытие второго прививочного пункта оказалось очень кстати. Население, которое мы обслуживаем, получило возможность при записи на прививку выбрать не только время вакцинирования, но и место. Это важно, так как у нас два района - Южное и Северное Бутово, и в каждом из них теперь есть свой пункт".
Плутать при поиске кабинета, где идет вакцинация, москвичам не приходится: навигация четко выводит на четвертый этаж семиэтажки поликлиники. Люди идут, как и положено, в масках, перчатках, соблюдая социальную дистанцию. С опаской поглядываем: нет ли среди них чихающих - кашляющих? Как бы не подцепить заразу! Тяжельников успокаивает: "Здесь только здоровые. Температурящих и с признаками ОРВИ пациентов отсекаем у дверей - для них другой вход. Поток больных с вакцинируемыми нигде в здании не пересекается".
Появилась возможность сделать прививку и в частной клинике. Как сообщила вчера заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, правительство столицы заключило соглашение с 34 частными медклиниками об организации и у них пунктов вакцинации. Более того, власти даже предложили бесплатно обеспечить вакциной все эти организации. Готовность сотрудничать с городом выразили 50 частных клиник, а первым 15 препарат уже отправлен.
Ракова подчеркнула: сама вакцина будет бесплатной и в этих клиниках, как и во всех городских. Заплатить там придется только за услуги по введению инъекции. В "Медси", например, как выяснила "РГ", такой укол тем же "Спутником V" обойдется в 1850 рублей, а в "Европейском медицинском центре" - в 667 евро, или по курсу Центробанка - более 59 тысяч рублей. Впрочем, надо ли платить, каждый решает сам.
Восьмидесятилетнюю москвичку Полину Андреевну Губареву поход в свою районную поликлинику на прививку вполне удовлетворил: "Чисто, быстро, никаких очередей, - поделилась она с "РГ". - А главное, никакой реакции после укола, страшилками про который пестрит интернет. Но я все-таки решилась. Надоело сидеть дома. Хочу снова ходить в церковь, в магазины, в гости..." Пенсионер Вадим Петрович Черный вакцинировался еще в праздники: "Взял бесплатную путевку в санаторий, - рассказал он. - Хочу нормально полечиться, да и самолетом лететь в Алушту удобнее, если не бояться заразы".