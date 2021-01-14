В городских поликлиниках дополнительно открылись 30 прививочных пунктов против коронавируса. Получили вакцину от COVID-19 и 15 частных клиник столицы. Таким образом, получить защитную прививку, которая откроет выход из зоны ограничений, москвичи могут уже по 115 адресам вместо 70 прежних. Как восприняли эту новость горожане?

Один из новых прививочных пунктов открылся в Северном Бутово, на улице Коктебельской, 6, строение 1. Режим работы, как и везде, с 8.00 до 20.00. И с самого утра, как мы убедились, здесь была уже полная запись на весь день. "И не только на сегодня, но и на две недели вперед, - рассказал корреспондентам "РГ" Андрей Тяжельников, главный врач консультационно-диагностической поликлиники N 121, к филиалу которой относится этот пункт. - Так что открытие второго прививочного пункта оказалось очень кстати. Население, которое мы обслуживаем, получило возможность при записи на прививку выбрать не только время вакцинирования, но и место. Это важно, так как у нас два района - Южное и Северное Бутово, и в каждом из них теперь есть свой пункт".

Плутать при поиске кабинета, где идет вакцинация, москвичам не приходится: навигация четко выводит на четвертый этаж семиэтажки поликлиники. Люди идут, как и положено, в масках, перчатках, соблюдая социальную дистанцию. С опаской поглядываем: нет ли среди них чихающих - кашляющих? Как бы не подцепить заразу! Тяжельников успокаивает: "Здесь только здоровые. Температурящих и с признаками ОРВИ пациентов отсекаем у дверей - для них другой вход. Поток больных с вакцинируемыми нигде в здании не пересекается".

Появилась возможность сделать прививку и в частной клинике. Как сообщила вчера заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, правительство столицы заключило соглашение с 34 частными медклиниками об организации и у них пунктов вакцинации. Более того, власти даже предложили бесплатно обеспечить вакциной все эти организации. Готовность сотрудничать с городом выразили 50 частных клиник, а первым 15 препарат уже отправлен.

Ракова подчеркнула: сама вакцина будет бесплатной и в этих клиниках, как и во всех городских. Заплатить там придется только за услуги по введению инъекции. В "Медси", например, как выяснила "РГ", такой укол тем же "Спутником V" обойдется в 1850 рублей, а в "Европейском медицинском центре" - в 667 евро, или по курсу Центробанка - более 59 тысяч рублей. Впрочем, надо ли платить, каждый решает сам.

Восьмидесятилетнюю москвичку Полину Андреевну Губареву поход в свою районную поликлинику на прививку вполне удовлетворил: "Чисто, быстро, никаких очередей, - поделилась она с "РГ". - А главное, никакой реакции после укола, страшилками про который пестрит интернет. Но я все-таки решилась. Надоело сидеть дома. Хочу снова ходить в церковь, в магазины, в гости..." Пенсионер Вадим Петрович Черный вакцинировался еще в праздники: "Взял бесплатную путевку в санаторий, - рассказал он. - Хочу нормально полечиться, да и самолетом лететь в Алушту удобнее, если не бояться заразы".