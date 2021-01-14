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14.01.2021 13:26
Рубрика: Происшествия

В Москве спасли мужчину, провалившегося под лед

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ночь на четверг, 14 января, на поисково-спасательную станцию "Терлецкая" обратился посетитель парка с информацией, что на соседнем Ольховом пруду провалился под лед мужчина. Как проходила операция по спасению, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

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Получив сигнал, по тревоге вышла дежурная смена в составе Дмитрия Демидова и Сергея Рябова. В 20 метрах от берега Ольхового пруда спасатели увидели мужчину в ледяной полынье. На страховочном конце Дмитрий Демидов добрался до человека и подхватил его. Сергей Рябов вытянул обоих на безопасный лед. Пострадавший наглотался воды и не подавал признаков жизни. На месте сразу были проведены реанимационные действия, удалена вода из дыхательных путей. "Как только мужчина пришел в себя, его доставили на поисково-спасательную станцию, где оказали первую помощь, обогрели и напоили горячим чаем", - сказали в пресс-службе.

Прибывшая медицинская бригада осмотрела пострадавшего 1988 года рождения. Но от дальнейшей госпитализации он отказался и ушел домой в сопровождении родственников. Причина происшествия - это выход на неокрепший лед в запрещенном месте.

Как отмечают спасатели, это не первое происшествие на замерзших водных объектах с начала года. В пресс-службе напомнили, что выходить на лед можно только в специально оборудованных для этого местах. И прежде чем идти, нужно убедиться, что лед прочный: он должен быть темного цвета, без вмерзшей растительности. Толщина такого льда превышает 15 см, что вполне может выдержать группу взрослых людей.

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