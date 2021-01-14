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14.01.2021 09:08
Рубрика: Общество

В Москве в два раза увеличили мощности вакцинации от COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Сегодня вакцинацию против коронавируса начинают 30 дополнительных пунктов на базе городских поликлиник. Их число выросло до 100. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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"Сегодня начинают работу 30 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции - записаться в них можно со вчерашнего дня. За счет открытия новых пунктов и оптимизации работы ранее действующих мы увеличили мощность более чем в два раза, чтобы все желающие могли сделать прививку без очередей в удобное время. Тем более, вчера мы расширили число категорий граждан, которым доступна вакцина: записаться на процедуру могут работники таких отраслей, как научные исследования и разработки, информационные технологии, телекоммуникации и связь, социальное обслуживание населения, причем сотрудники как частных, так и некоммерческих организаций. Напомню, работники городских организаций социальной защиты получили право пройти вакцинацию еще 5 декабря. Возможность сделать прививку также получили занятые в сферах управления недвижимым имуществом, операций с недвижимостью, работники гостиниц, турагентств и других организаций в сфере туризма. Мы приглашаем горожан на процедуру, ведь только вакцинация поможет нам окончательно справиться с пандемией", - рассказала Ракова.

Теперь в ЮАО открыто 12 пунктов вакцинации, в ЗАО, САО, ЮВАО и ЮЗАО - по 11, в СВАО, ЦАО и ВАО - по 10, в СЗАО - 7, в ТинАО - 4, в ЗелАО - 3.

Масштабная вакцинация против коронавируса в Москве стартовала 5 декабря. Первыми начали проходить вакцинацию работники медицинских и образовательных учреждений, а также городских социальных служб. Позднее к ним присоединились сотрудники многофункциональных центров, культуры, торговли и сферы услуг, промышленных предприятий, энергетики, транспорта и средств массовой информации. С 28 декабря в соответствии с разрешением Минздрава РФ москвичи старше 60 лет могут сделать прививку от коронавируса - они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят новую инфекцию. Кроме того, на вакцинацию приглашаются люди из сфер жилищно-коммунального хозяйства, общественного питания, спортивных организаций, работники органов охраны правопорядка, волонтеры, сотрудники некоммерческих и религиозных организаций. 4 января возможность защититься от COVID-19 получили работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru, emias.info, через мобильные приложения "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "ЕМИАС.ИНФО", а также по телефону пункта вакцинации и через информационные киоски в поликлиниках города.

Сейчас в столице открыто 100 прививочных пунктов на базе городских поликлиник. Сделать прививку можно ежедневно с 08:00 до 20:00.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, необходим паспорт и полис ОМC, а для работников отраслей также необходим документ, который подтверждает факт работы в Москве в соответствующей отрасли (например, справка с места работы).

Дополнительная информация размещена в специальном разделе портала mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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