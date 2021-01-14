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14.01.2021 12:38
Рубрика: Экономика

В Подмосковье открыли новый мини-вокзал

Текст: Сергей Бабкин
В Московской области на линии МЦД-1 открыли новый мини-вокзал Баковка. Здесь построили новую платформу с навесами от дождя и снега и дополнительный подземный терминал с кассами, турникетами, туалетами и пеленальной комнатой.

Реконструкция проводилась в два этапа, были учтены многие пожелания жителей. Например, в Баковке появился удобный пешеходный тоннель, который позволил быстро добираться к поездам тысячам пассажиров. "Баковка - это бывший дачный поселок 20-я верста, где когда-то была расположена дача Буденного, - отметил губернатор Андрей Воробьев. - Но теперь это в полной мере город, быстро растущий микрорайон, где в округе живет больше 22 тысяч человек. Благодаря МЦД из Баковки до центра Москвы теперь можно доехать за 35-40 минут, и если ездить регулярно, то можно сэкономить до 4 тысяч рублей в месяц или порядка 48 тысяч рублей в год".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Подземный пассажирский терминал, кассы, навесы от непогоды, оборудование для маломобильных пассажиров - все это можно увидеть на новом мини-вокзале. По словам главы региона, обновление станций ведется по поручению президента Владимира Путина и Баковка - уже седьмой реконтруированный транспортный узел на территории подмосковных железных дорог. "Рядом со станцией мы сделали парковку, привели в порядок тротуары и освещение. Вокзал обустроен, что называется, с запасом - с учетом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше. МЦД меняет качество жизни, и мы надеемся, что скоро диаметры свяжут и другие города Подмосковья. После реконструкции, пропускная способность станции в часы пик выросла почти в 2 раза", - сказал Андрей Воробьев.

Обновление железнодорожной инфраструктуры в столичном регионе продолжится и в этом году. Как заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов, будут открыты еще 10 вокзалов на действующих и будущих маршрутах МЦД и новый вокзал на МЦК.

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