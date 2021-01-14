В Тамбовской области появятся пять центров грамотности

Торжественное открытие центров состоится 26 января в областной Пушкинской библиотеке.

Центры грамотности начнут работать в пяти библиотеках региона. Один из них расположится в областной Пушкинской библиотеке, остальные - в Жердевке, Мичуринске, селе Платоновка Рассказовского района и в рабочем поселке Сатинка Сампурского района.

Здесь вскоре будут проходить мастер-классы, интересные лекции и дискуссии по русскому языку с участием ведущих филологов страны.

Кстати, квалифицированные русисты разработали для таких центров специальные методики работы и программы.