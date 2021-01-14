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14.01.2021 11:04
Рубрика: Общество

В Тамбовской области появятся пять центров грамотности

Текст: Елена Кухтенкова
В Тамбовской области откроются пять центров грамотности. С их помощью любой желающий сможет улучшить знания по русскому языку, попрактиковаться в грамотном письме и развить интерес к лингвистике, сообщает "Тамбовский репортер".

Торжественное открытие центров состоится 26 января в областной Пушкинской библиотеке.

Фото: iStock
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Центры грамотности начнут работать в пяти библиотеках региона. Один из них расположится в областной Пушкинской библиотеке, остальные - в Жердевке, Мичуринске, селе Платоновка Рассказовского района и в рабочем поселке Сатинка Сампурского района.

Здесь вскоре будут проходить мастер-классы, интересные лекции и дискуссии по русскому языку с участием ведущих филологов страны.

Кстати, квалифицированные русисты разработали для таких центров специальные методики работы и программы.

Пушкинский конкурс Общество Образование Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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