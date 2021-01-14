Власти Москвы анонсировали ослабление ограничений по коронавирусу

Решения, связанные с отменой ряда ограничений в связи с коронавирусом, могут быть приняты в Москве в ближайшие полторы недели. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил мэр Сергей Собянин.

Этот период нужен для того, чтобы оценить динамику заболеваемости после праздников, уточнил Сергей Собянин. Если станет понятно, что январское снижение заболеваемости - не эпизод, а тенденция, то можно будет говорить об ослаблении ряда ограничений, добавил глава города. Если нет, то ограничения продлят.

Ранее мэр выразил надежду на улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие два-три недели.