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14.01.2021 18:39
Рубрика: Общество

Власти Москвы анонсировали ослабление ограничений по коронавирусу

Текст: Сергей Бабкин

Решения, связанные с отменой ряда ограничений в связи с коронавирусом, могут быть приняты в Москве в ближайшие полторы недели. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил мэр Сергей Собянин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Этот период нужен для того, чтобы оценить динамику заболеваемости после праздников, уточнил Сергей Собянин. Если станет понятно, что январское снижение заболеваемости - не эпизод, а тенденция, то можно будет говорить об ослаблении ряда ограничений, добавил глава города. Если нет, то ограничения продлят.

Ранее мэр выразил надежду на улучшение ситуации с коронавирусом в ближайшие два-три недели.

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