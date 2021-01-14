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14.01.2021 19:08
Рубрика: Власть

Клумбы не городить

Во Владимире начнут штрафовать за цветники из покрышек
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Владимир)
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Мэрия Владимира предупредила горожан о недопустимости устройства цветников во дворах из старых покрышек. Нарушителей ждут штрафы. Жалобы на резиновый утиль регулярно появляются на сайте "Мой Владимир", куда горожане сообщают о коммунальных проблемах. Там, где их убрать не успевают или не хотят, покрышки пристраивают сами жители - из них делают ограды для спортплощадок и цветников, большие и малые клумбы, парковые скульптуры в виде лебедей и ежиков.
За подобное творчество жителей Владимира теперь ждут немаленькие штрафы. Фото: oliasha / istock За подобное творчество жителей Владимира теперь ждут немаленькие штрафы. Фото: oliasha / istock
За подобное творчество жителей Владимира теперь ждут немаленькие штрафы. Фото: oliasha / istock

- Использование автомобильных покрышек для украшения придомовых территорий является нарушением муниципальных правил благоустройства (пункт 1 статьи 12 регионального закона "Об административных правонарушениях во Владимирской области"), - предупредили работники мэрии. - Нарушителей ждут штрафы: от 800 до 4 тысяч рублей для граждан, от 3 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и 10 - 50 тысяч для лиц юридических.

Единственный законный способ применения сработавшихся шин - их утилизация.

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