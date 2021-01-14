За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа

Суровый приговор вынесен банде, которая действовала на территории Чеховского района Московской области. В преступное сообщество входили криминальный авторитет и бывший высокопоставленный чиновник - руководитель подмосковного подразделения Росреестра.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий:

"Судом Московской области члены организованного преступного сообщества признаны виновными в совершении махинаций с государственной недвижимостью на сумму более 130 миллионов рублей", - уточнила представитель ведомства.

На скамье подсудимых оказалось шесть членов организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Чеховского района. Вмененные им статьи - "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество" и "Легализация преступных доходов".

Главным в преступной схеме следствие считает Николая Павлинова, лидера Чеховского ОПГ. Он приговорен к 17 годам строго режима. Андрей Василенко получил 15 лет строгого режима. Такой же срок суд дал Игорю Родченкову. Аркадий Бабаев проведёт 9 лет в колонии общего режима. А Дмитрий Устинов - 7 лет.

Бывший чиновник Олег Большаков получил 16 лет строгого режима. Большаков -,бывший начальник 4-го отдела кадастрового учета Кадастровой палаты Московской области, до задержания был согласован на должность заместителя Кадастровой палаты по области. Интересно, что Большаков одновременно, как установлено следствием, являлся пастором Церкви Пятидесятников.

Лидер ОПГ Николай Павлинов родился в деревне Сергеево. В начале 80-х годов работал в автоцентре ВАЗ в Чехове. С тех времен стал контролировать все, что связано с продажей автомобилей и запасных частей для них, что в то время было дефицитом. Он входил в одну из криминальных группировок, был осужден за драку и, пока находился в СИЗО, познакомился с криминальным авторитетом. Это укрепило его позиции в Чеховском районе и после отбытия наказания предприниматели стали платить ему процент с прибыли за покровительство. Уже с 2005 года Павлинов стал активно взаимодействовать со Стрекаловым, и они фактически захватили земли всех бывших сельхозпредприятий на территории Чеховского района, а это более 20000 га. Так они стали монополистами на рынке земли в Чеховском районе. Павлинов контролировал всю деятельность компании "Земляне" и получал от этого преступный доход. Эти преступления, рассказывают в СК, совершались вместе с главами Чеховского района Чибесковым, а также Юдиным, которые уже также осуждены.

Следователи выяснили, что Павлинов и Стрекалов не только создали преступное сообщество, но и вовлекли туда А. Василенко, И. Родченкова, О. Евстигнеева, представителя группы компаний "СОЮЗМАРИНСГРУПП" А. Битохова, Д. Низаметдинова и начальника отдела кадастрового учета № 4 филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области О. Большакова, начальника Чеховского отдела Федерального Государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области Иванову Ю.В., ведущего инженера Чеховского отдела филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения" Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области В. Латия, а также А. Бабаева, В. Найдина, Д. Устинова и ещё нескольких так и не установленных следствием граждан.

Все эти люди занимались мошенничеством с землей и недвижимостью области на протяжении шести лет.

Битохов, Низаметдинов, Иванова, Найдин, Латий, Евстигнеев уже осуждены, так как заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Следствие уверяет, что в состав преступного сообщества входили риелторы, предприниматели, сотрудники кадастровой палаты. Всего же было незаконно приобретено право собственности на 9 земельных участков и 2 здания, расположенные на территории разных населенных пунктов Чеховского муниципального района.

Общая стоимость имущества, права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, составила более 130 миллионов рублей. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных преступлений, составила не менее 60 миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

В СК говорят, что расследование было очень сложным и не только из-за большого количества обвиняемых. Конспирация также была на уровне.

"Всего было допрошено порядка 130 свидетелей, проведено более 60 обысков и выемок. Проведено не менее 15 экспертиз, среди которых: оценочные, почерковедческие, землеустроительные, в том числе с целью восстановления границ земельного участка, выданного Министерству обороны СССР в 1960-х годах. В обеспечительных целях на имущество обвиняемых наложен арест. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области", - рассказывает Ольга Врадий. .

Один участник банды успел сбежать и объявлен в международный розыск.