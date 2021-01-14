Новости

В Петербурге заблокировали таксопарк после просмотра водителем порно 19:45
Обложка комикса о приключениях Тинтина в Китае продана за 3,2 млн евро 19:45
Лана Дель Рей снова стала жертвой травли "прогрессивной общественности" 19:37
В Петербурге ожидают роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 19:32
Эрдоган привился китайской вакциной от коронавируса 19:29
Столичные учителя готовы к переходу на очное обучение 19:29
В Минздраве допустили послабления для привившихся от коронавируса 19:29
В Москве возбуждено административное дело против владельца Stalin Doner 19:18
За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа 19:18
Свидетельства о смерти оцифруют и объединят в регистр 19:12
Новый роман Алексея Иванова "Тени тевтонов" станет аудиосериалом 19:03
Названа дата заседания группы высокого уровня Союзного государства 19:00
В Москве привитые от коронавируса получат послабления 18:59
В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда" 18:58
Петербуржца приговорили к восьми годам колонии за подготовку терактов 18:48
Собянин: В Москве от COVID-19 привито около 140 тысяч человек 18:42
Памфилова отказалась от мессенджера WhatsApp 18:42
Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости 18:35
В Германии земельные власти могут ужесточить локдаун 18:35
Минсвязи Беларуси пообещало покрыть страну 5G за пять лет 18:30
Собянин рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 18:28
Минздрав: Вероятность заразиться COVID-19 после вакцинации минимальна 18:26
В Москве будут судить организаторов нелегальной миграции 18:25
Появился трейлер первого полнометражного шведского фильма Netflix 18:23
Компенсации получат 1284 обманутых дольщика 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 19:18
Рубрика: Происшествия

За хищение земель Минобороны в Подмосковье осуждена преступная группа

Текст: Наталья Козлова
Главный фигурант процесса Николай Павлинов приговорен к 17 годам лишения свободы. Фото: СК РФ Главный фигурант процесса Николай Павлинов приговорен к 17 годам лишения свободы. Фото: СК РФ
Главный фигурант процесса Николай Павлинов приговорен к 17 годам лишения свободы. Фото: СК РФ

Суровый приговор вынесен банде, которая действовала на территории Чеховского района Московской области. В преступное сообщество входили криминальный авторитет и бывший высокопоставленный чиновник - руководитель подмосковного подразделения Росреестра.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Басманный суд заочно арестовал обвиняемых в убийстве Вячеслава Иванькова

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий:

"Судом Московской области члены организованного преступного сообщества признаны виновными в совершении махинаций с государственной недвижимостью на сумму более 130 миллионов рублей", - уточнила представитель ведомства.

На скамье подсудимых оказалось шесть членов организованного преступного сообщества, действовавшего на территории Чеховского района. Вмененные им статьи - "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Мошенничество" и "Легализация преступных доходов".

Главным в преступной схеме следствие считает Николая Павлинова, лидера Чеховского ОПГ. Он приговорен к 17 годам строго режима. Андрей Василенко получил 15 лет строгого режима. Такой же срок суд дал Игорю Родченкову. Аркадий Бабаев проведёт 9 лет в колонии общего режима. А Дмитрий Устинов - 7 лет.

Бывший чиновник Олег Большаков получил 16 лет строгого режима. Большаков -,бывший начальник 4-го отдела кадастрового учета Кадастровой палаты Московской области, до задержания был согласован на должность заместителя Кадастровой палаты по области. Интересно, что Большаков одновременно, как установлено следствием, являлся пастором Церкви Пятидесятников.

Лидер ОПГ Николай Павлинов родился в деревне Сергеево. В начале 80-х годов работал в автоцентре ВАЗ в Чехове. С тех времен стал контролировать все, что связано с продажей автомобилей и запасных частей для них, что в то время было дефицитом. Он входил в одну из криминальных группировок, был осужден за драку и, пока находился в СИЗО, познакомился с криминальным авторитетом. Это укрепило его позиции в Чеховском районе и после отбытия наказания предприниматели стали платить ему процент с прибыли за покровительство. Уже с 2005 года Павлинов стал активно взаимодействовать со Стрекаловым, и они фактически захватили земли всех бывших сельхозпредприятий на территории Чеховского района, а это более 20000 га. Так они стали монополистами на рынке земли в Чеховском районе. Павлинов контролировал всю деятельность компании "Земляне" и получал от этого преступный доход. Эти преступления, рассказывают в СК, совершались вместе с главами Чеховского района Чибесковым, а также Юдиным, которые уже также осуждены.

Фото: Иван Егоров/РГ
Суд продлил меру пресечения Меню до 28 февраля

Следователи выяснили, что Павлинов и Стрекалов не только создали преступное сообщество, но и вовлекли туда А. Василенко, И. Родченкова, О. Евстигнеева, представителя группы компаний "СОЮЗМАРИНСГРУПП" А. Битохова, Д. Низаметдинова и начальника отдела кадастрового учета № 4 филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области О. Большакова, начальника Чеховского отдела Федерального Государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области Иванову Ю.В., ведущего инженера Чеховского отдела филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения" Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Московской области В. Латия, а также А. Бабаева, В. Найдина, Д. Устинова и ещё нескольких так и не установленных следствием граждан.

Все эти люди занимались мошенничеством с землей и недвижимостью области на протяжении шести лет.

Битохов, Низаметдинов, Иванова, Найдин, Латий, Евстигнеев уже осуждены, так как заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Следствие уверяет, что в состав преступного сообщества входили риелторы, предприниматели, сотрудники кадастровой палаты. Всего же было незаконно приобретено право собственности на 9 земельных участков и 2 здания, расположенные на территории разных населенных пунктов Чеховского муниципального района.

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Петербурге задержан криминальный авторитет Анохин

Общая стоимость имущества, права на которое приобретено в результате совершенных преступлений, составила более 130 миллионов рублей. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных преступлений, составила не менее 60 миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

В СК говорят, что расследование было очень сложным и не только из-за большого количества обвиняемых. Конспирация также была на уровне.

"Всего было допрошено порядка 130 свидетелей, проведено более 60 обысков и выемок. Проведено не менее 15 экспертиз, среди которых: оценочные, почерковедческие, землеустроительные, в том числе с целью восстановления границ земельного участка, выданного Министерству обороны СССР в 1960-х годах. В обеспечительных целях на имущество обвиняемых наложен арест. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками ФСБ России и ГУ МВД России по Московской области", - рассказывает Ольга Врадий. .

Один участник банды успел сбежать и объявлен в международный розыск.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Интервью председателя СКР Александра Бастрыкина. Главное
Новак: Цена бензина в России не зависит от мировых котировок нефти
Спортсмены предложили использовать на Олимпиаде "Катюшу" вместо гимна
Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни