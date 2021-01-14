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14.01.2021 06:25
Рубрика: Экономика

Хабаровск и Благовещенск вновь свяжет прямой авиарейс

Текст: Дина Непомнящая

Прямые перелеты между Хабаровском и Благовещенском возобновляются после двухлетнего перерыва. Теперь раз в неделю, по вторникам, добраться из одного города в другой можно будет всего за один час 20 минут самолетом Sukhoi Superjet 100.

Хабаровск и Санкт-Петербург свяжет прямой авиарейс

- Вылет из Хабаровска запланирован на 14:00, прилет в Благовещенск - в 14:20 по местному времени. Обратный рейс из Благовещенска в Хабаровск будет выполняться в 15:00, прилет в Хабаровск - в 17:20, - рассказали в пресс-службе АО "Хабаровский аэропорт"

Долгое время Амурская область оставалась единственным субъектом ДФО, с которым Хабаровск не связывало авиасообщение. Теперь таких направлений больше нет. Новый маршрут субсидируется в рамках программы предоставления средств из федерального бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок.

Полеты с 26 января начнет осуществлять авиакомпания "ИрАэро". Летом самолеты из Хабаровска в Благовещенск и обратно могут начать летать чаще.

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