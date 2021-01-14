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Текст:   Марина Трубилина 
18:20 14.01.2021

Компенсации получат 1284 обманутых дольщика

В январе стартуют выплаты возмещений гражданам, покупавшим квартиры в 43 проблемных домах, расположенных в 14 регионах, сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Это позволит восстановить права 1 284 человек, говорит гендиректор фонда Константин Тимофеев.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Реформа долевого строительства жилья помогла уже 44 тысячам дольщиков

С 13 января начались выплаты покупателям квартир в 38 домах сразу 12 регионов, среди них Хабаровский край, Башкортостан, Подмосковье, Ленинградская, Орловская, Калининградская, Самарская, Челябинская, Ростовская, Пензенская области, Якутия и Бурятия. С 18 января стартуют выплаты дольщикам еще одного дома в Ленинградской области, с 19 числа будут работать выездные офисы для приема документов граждан, покупавших квартиры в домах, оказавшихся позже проблемными, в Алтайском крае и Ярославской области.

Для получения возмещения дольщикам нужны паспорт, СНИЛС, ИНН и выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и очередности удовлетворения требований. Прием идет по предварительной записи (через сайт фонд214.рф или по тел. 8-800 7007-214). Деньги перечисляются в течение 10 рабочих дней после подачи документов.

Дольщики могут получить компенсацию за помещения, приобретенные по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры (или квартир), суммарно не превышающую 120 кв. метров. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве. Могут быть также компенсированы покупка нежилого помещения площадью не более 7 кв. м и машино-места.

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