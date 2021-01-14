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14.01.2021 08:35
Рубрика: Происшествия

На Камчатке городские власти засыпали песком новый каток

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Администрация Елизовского городского поселения/Facebook Фото: Администрация Елизовского городского поселения/Facebook
Фото: Администрация Елизовского городского поселения/Facebook

В городе Елизово Камчатского края был засыпан песком каток, залитый вокруг летней сцены в парке "Сказка". Так с зоной для катания на коньках поступили представители местной администрации, которые сами же несколько дней назад ее и обустраивали.

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Как выяснилось, таким способом решили бороться с вандалами, которые коньками повредили сцену. Поломку обнаружили сразу после окончания новогодних выходных.

"Нашлись те, кто не ценит то хорошее, что появляется в нашем городе. По факту случившегося готовятся документы для направления в правоохранительные органы с целью установления виновных лиц и возмещения ущерба", - прокомментировали ситуацию представители мэрии на своей странице в Facebook.

В администрации признали, что этот каток пользовался популярностью у горожан, особенно у жителей ближайших домов. Но засыпать лед песком посчитали единственным возможным выходом.

Жителей Елизова попросили отнестись к случившемуся с пониманием и приходить кататься на другие площадки на стадионе "Строитель", "Простоквашино" в микрорайоне "Пограничный", на лыжной базе на 34 км, школа № 9 на 26 км, парк "Отдыхайка", ул.Чкалова на 2-м бугре.

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