На Сахалине привитые от COVID-19 смогут не носить маски

Жители Сахалинской области, сделавшие прививку от коронавируса, получат специальные бейджи, которые дадут право не носить маски в общественных местах.

Таким образом, местные власти призывают всех принять участие в вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба областного правительства. 16 января в регион прибудет более девяти тысячи доз препарата "Спутник V".

"Вакцина себя отлично зарекомендовала и дает высокую степень защиты. Чтобы выйти из кризиса, нам необходимо получить коллективный иммунитет. Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области", - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Ежемесячно на Сахалин будут доставлять около 20 тысяч доз препарата.