Новости

На московских дорогах образовались семибалльные пробки 10:06
На экраны Союзного государства вышла комедия "Не лечи меня" 10:01
В Нижнем Новгороде мошенник добровольно сдался полиции 09:51
С улиц Москвы эвакуировали 2 тысячи авто без номеров 09:48
В Венгрии нашли письмо, написанное украинкой 15 лет назад 09:39
Мишустин поручил выделить новые средства на лекарства для пациентов с COVID-19 09:28
На МКАД из-за снегопада застряли фуры 09:26
Дети возвращаются в классы, остальные ограничения в Москве продлены на неделю 09:19
В Москве ГИБДД предупредила водителей об осторожности 09:18
В Москве в два раза увеличили мощности вакцинации от COVID-19 09:08
Пассажира рейса Москва - Кемерово накажут за курение в самолете 09:04
Прокуратура проверит посадку в Пулково самолета Москва - Салехард 09:00
Политолог назвал два сценария отстранения Зеленского от власти 08:50
В праздники по стране путешествовали порядка 10 млн россиян 08:47
Романов набрал первое очко в НХЛ в дебютном матче за "Монреаль" 08:38
На Камчатке городские власти засыпали песком новый каток 08:35
Виктория Абрамченко рассказала, как будут тушить лесные пожары 08:00
"Бавария" проиграла в Кубке Германии клубу из второй Бундеслиги 07:43
Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса 07:24
В Вашингтоне на неделю закроют ряд станций метро из-за инаугурации Байдена 07:17
Эксперты ВОЗ прилетели в Ухань для расследования причин пандемии 07:15
В Колумбии продлили режим избирательной изоляции из-за пандемии 07:13
Названы три симптома "британского" штамма COVID-19 06:57
Хабаровск и Благовещенск вновь свяжет прямой авиарейс 06:25
Нацгвардия разместилась в Капитолии впервые со времен Гражданской войны 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 08:47

Фамильное гнездо

Дом из дерева изменит лесную отрасль ДФО
Текст: Вадим Заусаев (председатель ученого совета Дальневосточной народной академии наук, д.э.н., профессор) , Андрей Макаров (инженер-исследователь Тихоокеанского государственного университета)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 5(8356)
На Дальнем Востоке всегда существовали ограничения естественной основы воспроизводства. Исторически ее составляли ресурсодобывающие отрасли, содержащие ренту по природным ресурсам, которая нивелирует повышенные издержки жизнедеятельности. Построенные на неэкономических принципах в социалистический период заводы и фабрики решали геостратегические задачи, преимущественно оборонного и демографического характера. В рыночных условиях они закрылись или находятся на грани банкротства.
Фото: Рафаэль Зарипов/Инфографика "РГ" Фото: Рафаэль Зарипов/Инфографика "РГ"
Фото: Рафаэль Зарипов/Инфографика "РГ"

В последние годы в неустойчивом состоянии - и традиционные драйверы экономического роста, в частности, лесная индустрия. Волюнтаристские решения по развитию деревообработки путем введения запретительных пошлин на экспорт необработанной древесины в 2007-2009 годах не были доведены до конца. Тем не менее это обернулось потерей самого дорогого японского лесного рынка. Главным партнером стал Китай, жестко диктующий условия торговли. В результате глубокие переделы у нас не появились, а в силу снизившейся эффективности сократились воспроизводственные возможности лесной отрасли.

Фото: Инфографика "РГ"/Рафаэль Зарипов
На Дальнем Востоке оценили преимущество ресурсносберегающих домов

В настоящее время началась очередная попытка реформирования отрасли теми же запретительными пошлинами. С высокой степенью вероятности она обернется очередным испытанием для лесопромышленников, особенно для малого и среднего бизнеса. Можно ожидать и значительное обострение социальных проблем. Расширение и углубление этих тенденций грозит значительными негативными геостратегическими последствиями.

Вместе с тем вектор движения в сторону глубокой переработки целесообразен. Но он должен иметь другие управленческие решения. Начинать надо с восстановления регионального лесного рынка. В былые времена до 60 процентов производимой на Дальнем Востоке лесопродукции потреблялось внутри региона, в основном в сфере строительства. Сегодня необходимо вернуться к этому опыту, но не в прежнем виде, когда использовались главным образом столярные изделия (половая доска, дверные и оконные блоки, встроенная мебель и тому подобные товары), а на новом качественном уровне.

Основой внутреннего лесного рынка должно стать индустриальное деревянное домостроение, что хорошо согласуется с современными идеями социально-экономического обустройства дальневосточника: повышение качества жизни, "дальневосточный гектар", льготная ипотека и так далее. В будущем это может стать фирменным знаком Дальнего Востока, так как речь идет не только о доме-жилье, а о крупном социальном движении, соединяющем энергию общественного и личного. Первое - это устремление сделать российский Дальний Восток местом, достойным жизни и работы сильного и культурного человека, своим проживанием сберегающим уникальный макрорегион для России. Второе - желание каждого человека создать на этой земле свой дом как колыбель родового (фамильного) гнезда.

Проект "Дом дальневосточника" должен заключать в себе меры всесторонней государственной поддержки индивидуального строительства усадебного типа с земельным участком для жилья и домашнего хозяйства. Необходимы нормативные документы долгосрочного кредитования индивидуального строительства, критерии отбора льготников, специальные фонды финансирования. В конечном счете государство должно взять на себя до 50 процентов затрат на ИЖС из древесины.

Мировой опыт показывает правомерность движения в этом направлении. Ни одна страна в мире, обладающая лесными запасами, не строит так мало домов из дерева, как Россия. Крупнейшие импортеры деревянных домов заводского изготовления - Германия, США и Норвегия. В этих странах действуют программы по экологическому строительству, развивается индустриальное изготовление зданий и использование в строительстве клееной древесины. Национальные программы стран Европейского Союза нацелены на обеспечение доли деревянных домов в жилом фонде на уровне 75-80 процентов.

Вместе с тем сегмент экономического класса жилья может быть сформирован на Дальнем Востоке только при условии оптимизации стоимости производства деревянных конструкций и строительства. Для разворачивания массового сооружения таких жилищ необходимо создание инновационной индустрии конвейерного производства, опирающегося на самые современные решения, перспективные материалы и технологии, позволяющего строить здания как премиум, так и экономкласса. Однако это не означает повторения опыта панельного домостроения 1960-х годов. Нужны такие домостроительные кооперации, которые воспроизводили бы опыт автомобильной промышленности, где на базе одной технологической платформы выпускается несколько, иногда более десятка, моделей автомобилей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что изменится в российской лесной отрасли

Массовое использование инновационных технологий, ориентированных на каркасно-панельное и модульное домостроение, позволит перейти от кустарного возведения малоэтажного жилья к качественно новому, базирующемуся на индустриальных методах строительству. За рубежом с успехом сооружаются здания в 20 этажей и выше с сокращением сроков работ в три-пять раз (этаж в неделю).

Возведение домов, основанных на деревянных строительных деталях и сборных конструкциях, изготовленных промышленным способом, позволит перенести значительную часть производственного процесса в заводские условия, что обеспечит высокие темпы строительства, облегчит контроль качества, снизит издержки за счет эффекта масштаба. Открываются новые возможности лесного экспорта в сопредельные страны, где деревянное домостроение имеет большую историю.

Зеленое море тайги - богом данное богатство Дальнего Востока. По большому счету мы только начинаем понимать его глобальное значение, особенно с учетом самовосстановления. Лесная отрасль способна быть существенной воспроизводственной основой регионального хозяйства, а вкупе с деревянным домостроением - стать стратегической идеей привлечения и закрепления населения, создания здесь нового качества жизни, превращая макрорегион в драйвер российской экономики.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Мишустин поручил выделить новые средства на лекарства для пациентов с COVID-19
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле