На Дальнем Востоке всегда существовали ограничения естественной основы воспроизводства. Исторически ее составляли ресурсодобывающие отрасли, содержащие ренту по природным ресурсам, которая нивелирует повышенные издержки жизнедеятельности. Построенные на неэкономических принципах в социалистический период заводы и фабрики решали геостратегические задачи, преимущественно оборонного и демографического характера. В рыночных условиях они закрылись или находятся на грани банкротства.

В последние годы в неустойчивом состоянии - и традиционные драйверы экономического роста, в частности, лесная индустрия. Волюнтаристские решения по развитию деревообработки путем введения запретительных пошлин на экспорт необработанной древесины в 2007-2009 годах не были доведены до конца. Тем не менее это обернулось потерей самого дорогого японского лесного рынка. Главным партнером стал Китай, жестко диктующий условия торговли. В результате глубокие переделы у нас не появились, а в силу снизившейся эффективности сократились воспроизводственные возможности лесной отрасли.

В настоящее время началась очередная попытка реформирования отрасли теми же запретительными пошлинами. С высокой степенью вероятности она обернется очередным испытанием для лесопромышленников, особенно для малого и среднего бизнеса. Можно ожидать и значительное обострение социальных проблем. Расширение и углубление этих тенденций грозит значительными негативными геостратегическими последствиями.

Вместе с тем вектор движения в сторону глубокой переработки целесообразен. Но он должен иметь другие управленческие решения. Начинать надо с восстановления регионального лесного рынка. В былые времена до 60 процентов производимой на Дальнем Востоке лесопродукции потреблялось внутри региона, в основном в сфере строительства. Сегодня необходимо вернуться к этому опыту, но не в прежнем виде, когда использовались главным образом столярные изделия (половая доска, дверные и оконные блоки, встроенная мебель и тому подобные товары), а на новом качественном уровне.

Основой внутреннего лесного рынка должно стать индустриальное деревянное домостроение, что хорошо согласуется с современными идеями социально-экономического обустройства дальневосточника: повышение качества жизни, "дальневосточный гектар", льготная ипотека и так далее. В будущем это может стать фирменным знаком Дальнего Востока, так как речь идет не только о доме-жилье, а о крупном социальном движении, соединяющем энергию общественного и личного. Первое - это устремление сделать российский Дальний Восток местом, достойным жизни и работы сильного и культурного человека, своим проживанием сберегающим уникальный макрорегион для России. Второе - желание каждого человека создать на этой земле свой дом как колыбель родового (фамильного) гнезда.

Проект "Дом дальневосточника" должен заключать в себе меры всесторонней государственной поддержки индивидуального строительства усадебного типа с земельным участком для жилья и домашнего хозяйства. Необходимы нормативные документы долгосрочного кредитования индивидуального строительства, критерии отбора льготников, специальные фонды финансирования. В конечном счете государство должно взять на себя до 50 процентов затрат на ИЖС из древесины.

Мировой опыт показывает правомерность движения в этом направлении. Ни одна страна в мире, обладающая лесными запасами, не строит так мало домов из дерева, как Россия. Крупнейшие импортеры деревянных домов заводского изготовления - Германия, США и Норвегия. В этих странах действуют программы по экологическому строительству, развивается индустриальное изготовление зданий и использование в строительстве клееной древесины. Национальные программы стран Европейского Союза нацелены на обеспечение доли деревянных домов в жилом фонде на уровне 75-80 процентов.

Вместе с тем сегмент экономического класса жилья может быть сформирован на Дальнем Востоке только при условии оптимизации стоимости производства деревянных конструкций и строительства. Для разворачивания массового сооружения таких жилищ необходимо создание инновационной индустрии конвейерного производства, опирающегося на самые современные решения, перспективные материалы и технологии, позволяющего строить здания как премиум, так и экономкласса. Однако это не означает повторения опыта панельного домостроения 1960-х годов. Нужны такие домостроительные кооперации, которые воспроизводили бы опыт автомобильной промышленности, где на базе одной технологической платформы выпускается несколько, иногда более десятка, моделей автомобилей.

Массовое использование инновационных технологий, ориентированных на каркасно-панельное и модульное домостроение, позволит перейти от кустарного возведения малоэтажного жилья к качественно новому, базирующемуся на индустриальных методах строительству. За рубежом с успехом сооружаются здания в 20 этажей и выше с сокращением сроков работ в три-пять раз (этаж в неделю).

Возведение домов, основанных на деревянных строительных деталях и сборных конструкциях, изготовленных промышленным способом, позволит перенести значительную часть производственного процесса в заводские условия, что обеспечит высокие темпы строительства, облегчит контроль качества, снизит издержки за счет эффекта масштаба. Открываются новые возможности лесного экспорта в сопредельные страны, где деревянное домостроение имеет большую историю.

Зеленое море тайги - богом данное богатство Дальнего Востока. По большому счету мы только начинаем понимать его глобальное значение, особенно с учетом самовосстановления. Лесная отрасль способна быть существенной воспроизводственной основой регионального хозяйства, а вкупе с деревянным домостроением - стать стратегической идеей привлечения и закрепления населения, создания здесь нового качества жизни, превращая макрорегион в драйвер российской экономики.