В ЕАО лишенный прав пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

36-летнего жителя Еврейской автономии подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (часть вторая статьи 318 УК РФ.

"В четверг в Биробиджане сотрудники ДПС попытались остановить легковой автомобиль, которым управлял мужчина, лишенный водительских прав. Злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, оказал активное сопротивление, применил насилие в отношении полицейских", - говорится в сообщении пресс-службы краевого СК РФ.

14 января в социальных сетях появилось видео, на котором полицейские пытались остановить иномарку. Водитель не подчинялся, наехал на сотрудника и прокатил его на капоте несколько десятков метров.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.