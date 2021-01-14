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14.01.2021 10:11
Рубрика: Происшествия

В ЕАО лишенный прав пьяный водитель прокатил на капоте полицейского

Текст: Александр Филимоненко

36-летнего жителя Еврейской автономии подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (часть вторая статьи 318 УК РФ.

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"В четверг в Биробиджане сотрудники ДПС попытались остановить легковой автомобиль, которым управлял мужчина, лишенный водительских прав. Злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, оказал активное сопротивление, применил насилие в отношении полицейских", - говорится в сообщении пресс-службы краевого СК РФ.

14 января в социальных сетях появилось видео, на котором полицейские пытались остановить иномарку. Водитель не подчинялся, наехал на сотрудника и прокатил его на капоте несколько десятков метров.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан

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