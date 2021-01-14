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14.01.2021 08:40
Рубрика: Общество

Точки роста

Текст: Дмитрий Ри (директор технопарка Комсомольского-на-Амуре государственного университета)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 5(8356)
В последнее время много говорится о развитии науки, о помощи молодым предпринимателям, бизнес-инкубаторах. Но на бумаге мы видим одно, а в результате порой получаем совершенно другое. На мой взгляд, сегодня в Хабаровском крае, в частности, в Комсомольске-на-Амуре, недостаточные условия для появления инноваций.

В начале 2011 года, прорабатывая так называемую "воронку проектов", обнаружили низкий интерес старшеклассников к инженерным направлениям как в городе, так и в регионе в целом. Поэтому было принято решение вести целенаправленную работу с молодежью и детьми. Начинать решили с самых юных, выстраивая образовательные траектории проектов с возможностью изготовления прототипов. С малышами занимались техническим творчеством, со школьниками - робототехникой. Был организован ежегодный международный фестиваль технического творчества "Технофест", каждый год в нем участвуют более 1,5 тысячи человек. Вскоре развитие данного направления возглавило другое подразделение вуза, а нам поручили организовать работу с производственными предприятиями в области инжиниринга. Но наше взаимодействие с молодежью, в том числе со студентами, продолжалось.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Мы пробуем работать с ними с первого курса. Раньше брали почти выпускников, но это не очень удобно. Пока ты его научил что-то делать, он уже окончил вуз. Теперь стажеров набираем из числа первокурсников. Пару лет назад взяли даже ученика 11-го класса. Он занимался с пятого класса робототехникой, постоянно у нас тут крутился. Когда сдавал ЕГЭ, уже проводил монтаж систем управления раскатной эстакады для компании "Гражданские самолеты Сухого". Сейчас парень учится в университете, и мы готовим под него серьезный проект.

Ребята, которые сотрудничают с нами, выходят из стен вуза полноценными специалистами. Формируется кадровый резерв. Но в крае они не остаются, почти вся талантливая молодежь уезжает. В Санкт-Петербург, Калининград, Новосибирск. Туда, где есть потребность в хороших разработчиках. Нельзя сказать, что здесь для них вообще нет работы. Но их не устраивают те условия, которые предлагают работодатели. Это достаточно творческие люди и работать "за забором от звонка до звонка" они не могут. Они хотят другого. И вопрос даже не в деньгах. Да, чаще всего единственное, что может предложить Комсомольск, это зарплата в 20 тысяч руб­лей на заводе. И хорошо, если повышение оклада будет к 60 годам. Но бывают вакансии с хорошим заработком, и туда тоже не идут. Как-то я предлагал молодому человеку: "Ты выучился, а меня просят порекомендовать разработчика по микроэлектронике. Железная дорога. Иди туда, платят хорошо: 60 тысяч рублей". Нет, не хочет. Почему? Не может сидеть и заниматься ремонтом, ему надо что-то разрабатывать. В итоге уехал в Новосибирск. Молодые люди ищут точки, где можно развиваться, расти.

Есть ли спрос на инжиниринговые услуги в Хабаровском крае? Спрос на инновационную продукцию? Нет! Причина проста. Мы не можем конкурировать с производителями, допустим, из Подмосковья

Многие ребята еще в процессе учебы задумываются о своем бизнесе. Но для этого им надо предоставлять площадку, где они могут "поселиться". Эту задачу должен был решить бизнес-инкубатор, который недавно отстроили в Комсомольске-на-Амуре. Но сам процесс строительства и передачи объектов (инкубатор долго стоял пустой, потому что не могли решить, кому он принадлежит) затянули до такой степени, что те дети, которые были готовы этим заниматься, устали ждать и разъехались. А чтобы проявились другие, нужно время.

Чтобы в тебя поверило предприятие, нужно потратить три-четыре года. Так начиная с 2017 года созданный по совместной программе минобра и минпромторга на базе технопарка внешний инжиниринговый центр университета "Композит-ДВ" получил постоянного партнера - АО "Гражданские самолеты Сухого". Когда начали сотрудничать, нам пришлось доказать, что мы не просто подразделение при университете, а готовы делать что-то для них в соответствии с их требованиями. Сейчас совместно проектируем технологическую оснастку, готовим всю проектную документацию. У нас построен процесс, как на любом заводе: контроль входной, межоперационный и выходной. При этом мы не занимаемся производством. Мы, можно сказать, инжиниринговая компания, которая может браться за уникальные вещи и доводить их до конца. Можем под заказ разработать продукт, изготовить опытный и серийный образцы, выдать рабочую конструкторскую документацию для производства. Не менее одного года, пока идет гарантийный срок, ведем сопровождение. Все это возможно благодаря тому, что технопарк отлично оснащен. К нам даже приезжали коллеги из Владивостока, которые собираются создавать технопарк "Русский", и перенимали опыт.

Фото: Аксинья Симонова
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Но есть ли спрос на инжиниринговые услуги в Хабаровском крае? Спрос на инновационную продукцию? Нет!

Проводили экспресс-оценку потенциальных заказчиков, у всех ситуация примерно одна и та же: нет денег. Есть проблемы, которые надо решать, а средств на это нет. Бюджет всегда согласовывает материнская компания, которая находится в Москве, Питере и других западных городах, соответственно строчка НИОКР осваивается в большей части там же. Например, три года мы работали с судовыми композитными материалами совместно с ПАО "АСЗ" (Хабаровский край). Отрабатывали технологии, планировали их развивать дальше. Но, в конце концов, нам дали понять, что композит на Дальнем Востоке никому не нужен, потому что есть монополист в Санкт-Петербурге.

Технопарки при университетах могут приносить доход, но на это требуется время. Например, самая первая структура такого рода была создана в новосибирском Академгородке. Так вот, выход на окупаемость произошел там спустя более 15 лет. А до этого было вложено очень много ресурсов и усилий.

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