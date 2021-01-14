С нового года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, касающиеся выплаты налога на добычу полезных ископаемых. Для предприятий, расположенных в Приморье, они повысятся в 3,5 раза. Минфин рассчитывает, что это даст бюджету дополнительно 56 миллиардов руб­лей в год. Но, как считают дальневосточные представители отрасли, для них этот шаг может стать фатальным.

- Закон очень важен для бюджета страны. Идея была хорошая - заставить олигархов делиться сверхприбылями. Однако в связи с тем, что не было организовано широкое его обсуждение, не учтены последствия для таких предприятий, как наши, - АИР, Приморский ГОК, "Бор", Ярославская горнорудная компания. В принципе на Дальнем Востоке таких осталось всего несколько - можно пересчитать по пальцам. Это очень сложный бизнес. И эти немногие выжившие предприятия горно-металлургической и химической отраслей уже много лет балансировали на грани рентабельности. Ни о каких сверхприбылях у них речи вообще не было, - рассказал депутат Госдумы от Приморья Виктор Пинский.

От его имени в минфин страны направлены письмо и документы, подготовленные дальневосточными предприятиями, которые работают с вольфрамовыми и неметаллическими рудами и которых касается повышение НДПИ. Из бумаг следует, что компании будут вынуждены прекратить работу, так как не смогут платить НДПИ по повышенной ставке.

АИР и Приморский ГОК - собственно и есть вся вольфрамовая отрасль России (компании на вольфрамовых месторождениях в приморском поселке Светлогорье и в Забайкалье - в стадии банкротства). Составляющие единый производственный комплекс предприятия находятся в поселке Восток Красноармейского района. Они содержат инфраструктуру таежного поселка, расходуя на это 150-200 миллионов руб­лей ежегодно. Если дотации прекратятся, поселок нужно будет расселять. По самым скромным подсчетам, на это понадобится около четырех миллиардов рублей.

Как рассказал председатель Приморской краевой организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Онисенков, руководители предприятий говорят о том, что в случае повышения НДПИ им придется отказываться от исполнения социальных обязательств, а если каким-то образом смогут выжить, то будут вынуждены пойти на сокращения штата и урезать заработную плату.