В Улан-Удэ на директора "Водоканала" завели два дела

В Улан-Удэ в отношении городского депутата и руководителя местного "Водоканала" возбуждено два уголовных дела. Мужчинга подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении крупной суммы денег.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Бурятии, чиновник заставлял подчиненных бесплатно трудиться, в свое рабочее время, на участке своей свекрови, где в итоге построили жилой дом за счет предприятия. На этого было потрачено более полумиллиона рублей из бюджета "Водоканала".

"Кроме того, с июля 2018 по ноябрь 2020 года подозреваемый заставлял работников автопарка предприятия вносить в путевые листы ложные данные с завышенными показателями пройденного пути. В итоге директор присвоил более 700 тысяч рублей, выделенных на покупку топлива", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Следователи устанавливают все детали преступления и собирают доказательства.