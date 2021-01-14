В четверг депутаты Якутской городской Думы большинством голосов приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

Присутствовать на заседании Сардана Авксентьева не смогла. Сразу после подачи заявления об отставке ее положили в больницу и начали готовить к первой операции. 12 января она сообщила об этом на своей странице в Instagram: "В палате делать нечего, времени отчего-то стало удивительно много. Непривычно. Тишина, я как будто оглохла".

В итоге 17 депутатов проголосовали за отставку, шестеро против, один воздержался. Решение о дате выборов будет принято на следующей очередной сессии гордумы. По предварительным данным, голосование может пройти в конце марта.

Временно исполнять обязанности главы Якутска будет бывший первый заместитель мэра 35-летний Евгений Григорьев. Его кандидатуру предложила Авксентьева.

Сразу после сессии врио градоначальника заявил о том, что работа по реализации планов, намеченных его предшественницей, будет продолжена. Сейчас в городе идет полемика по поводу того, доведет ли новый руководитель до конца самый неординарный проект, начатый Сарданой Авксентьевой. Речь - о продаже здания мэрии и переезде чиновников в менее дорогие кабинеты.