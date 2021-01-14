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14.01.2021 14:29
Рубрика: Власть

Путин назвал недостаточной диверсификацию оборонных предприятий Удмуртии

Текст: Кира Латухина
Оборонные предприятия Удмуртии производят гражданскую продукцию и даже ее экспортируют, но темпы диверсификации пока недостаточны. Нужно помочь им и удержать уровень занятости в регионе. Об этом заявил президент на встрече с главой республики Александром Бречаловым, которая прошла в формате видеоконференции.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Вы сами сказали, я даже пометил, что Удмуртия - это оборонный край. Действительно, очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса", - подчеркнул президент. "Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Все это так", - сказал Путин. "Но темпы перехода и освоения гражданской продукции на оборонных предприятиях республики пока все-таки недостаточны", - обозначил он.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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И хотя это предприятия не регионального значения и не региональная собственность, президент попросил главу республики с руководителями предприятий отдельно собраться и поговорить. "У них есть свои внутренние проблемы, связанные с недостаточной финансовой обеспеченностью, связанные с тем, что у них оборотные средства недостаточны и так далее, - заметил он. - Им наверняка не будет лишней поддержка руководителя республики в правительстве Российской Федерации, в министерствах, ведомствах, в соответствующих холдингах, куда они входят".

"Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберетесь в любой момент, обращайтесь ко мне", - предложил Путин. "Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более", - добавил он и попросил быть с ними в тесном контакте.

"Здесь очень важно, чтобы они не допускали сокращения численности персонала, а там это пока есть, незначительно, но все-таки есть", - продолжил президент. Понятно, что это связано с сокращением определенных объемов производства, заказов. Но нужно все делать для того, чтобы удерживать уровень занятости в регионе, поручил он.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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