Путин заявил о непредсказуемой ситуации со штаммами коронавируса

Спрогнозировать точно, как будет развиваться ситуация со штаммами коронавируса, пока сложно, поэтому нужно грамотно управлять коечным фондом. Об этом заявил президент на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая прошла в режиме видеоконференции.

"С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем", - заметил Владимир Путин. "Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", - указал он.

"Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - распорядился Путин. Бречалов заверил, что так и происходит.