В Нижнем Новгороде мошенник добровольно сдался полиции

В нижегородский отдел полиции № 6 обратился 44-летний мужчина и признался в семи эпизодах мошенничества, сообщили в четверг в ГУ МВД по области. Сейчас он заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.

По данным правоохранителей, мошенник добровольно сдался полицейским в ноябре минувшего года. Он рассказал, что обманывал граждан в течение четырех месяцев. Летом мужчина освободился из мест лишения свободы и продолжил зарабатывать преступным путем.

После его заявления сотрудники полиции начали выяснять все обстоятельства. Оказалось, что в разных районах города по указанным фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Нижегородец размещал на бесплатном сайте объявления, касающиеся изготовления и доставки пиломатериалов. Затем брал с клиентов полную предоплату и исчезал.

Что именно побудило его сдаться полиции, не уточняется.