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14.01.2021 12:59
Рубрика: Общество

Из-за снегопада в Пензе коммунальщики перешли на круглосуточную работу

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба администрации Пензы Фото: Пресс-служба администрации Пензы
Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Перевести коммунальные службы на круглосуточный режим работы и обеспечить их горячим питанием поручил глава региона Иван Белозерцев после снегопада, обрушившегося на Пензенскую область в четверг. Помощь коммунальщикам в очистке дорог и тротуаров окажут местные чиновники. Главам муниципалитетов поручено направить на выполнение этой задачи четверть коллектива администраций.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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По оценке синоптиков, высота снежных осадков в регионе превысила 40 сантиметров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду. Транспорт в Пензе встал в десятибалльных пробках, хотя больше половины автомобилистов вняли предупреждениям МЧС и на день стали пешеходами. Опоздание на работу составило в среднем около двух часов.

Дороги межрегионального значения не перекрывались, но приостановлено автобусное сообщение с Саратовом и Самарой. На расчистке трасс задействованы более 250 единиц спецтехники. Контроль проводится в режиме реального времени при помощи системы ГЛОНАСС и метеопостов.

По данным УГИБДД произошло два крупных ДТП - в областном центре на Ахунском переезде и в Нижнеломовском районе на трассе М-5. О пострадавших пока не сообщается.

По прогнозам синоптиков интенсивные снегопады продлятся в регионе до понедельника, затем их сменят морозы до минус 30.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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