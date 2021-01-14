Из-за снегопада в Пензе коммунальщики перешли на круглосуточную работу

Перевести коммунальные службы на круглосуточный режим работы и обеспечить их горячим питанием поручил глава региона Иван Белозерцев после снегопада, обрушившегося на Пензенскую область в четверг. Помощь коммунальщикам в очистке дорог и тротуаров окажут местные чиновники. Главам муниципалитетов поручено направить на выполнение этой задачи четверть коллектива администраций.

По оценке синоптиков, высота снежных осадков в регионе превысила 40 сантиметров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду. Транспорт в Пензе встал в десятибалльных пробках, хотя больше половины автомобилистов вняли предупреждениям МЧС и на день стали пешеходами. Опоздание на работу составило в среднем около двух часов.

Дороги межрегионального значения не перекрывались, но приостановлено автобусное сообщение с Саратовом и Самарой. На расчистке трасс задействованы более 250 единиц спецтехники. Контроль проводится в режиме реального времени при помощи системы ГЛОНАСС и метеопостов.

По данным УГИБДД произошло два крупных ДТП - в областном центре на Ахунском переезде и в Нижнеломовском районе на трассе М-5. О пострадавших пока не сообщается.

По прогнозам синоптиков интенсивные снегопады продлятся в регионе до понедельника, затем их сменят морозы до минус 30.