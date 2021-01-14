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14.01.2021 13:21
Рубрика: Общество

В Пензе сотрудник ГИБДД спас подростка во время снегопада

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Благодарность объявлена сотруднику ГИБДД Пензенской области Александру Пяткову. В снегопад он не оставил без внимания 12-летнего подростка, одиноко шагавшего по федеральной трассе М-5 Урал из города Пензы.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
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Ребенок возвращался домой из школы в поселок ЗиФ на такси. Водитель в пути запросил доплату из-за затрудненного в снегопад движения. У ребенка дополнительных денег при себе не оказалось, тогда таксист высадил его из машины и уехал.

Подросток решил идти домой пешком. По дороге он выронил телефон и остался без средств связи. К счастью, ему встретился экипаж ДПС. Инспекторы посадили замерзшего ребенка в машину и связались с его родителями. Сотрудник ГИБДД Александр Пятков также помог мальчику найти оброненный телефон.

Родители ребенка направили в адрес регионального управления ГИБДД письмо с просьбой объявить благодарность сотрудникам постовой службы. В отношении таксиста может быть заведено уголовное дело за оставление несовершеннолетнего в опасности.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

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