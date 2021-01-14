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14.01.2021 21:34
Рубрика: Власть

Оборонный край

Владимир Путин обсудил социально-экономическую ситуацию в Удмуртии
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Спрогнозировать точно, как будет развиваться ситуация со штаммами коронавируса, пока сложно, поэтому нужно грамотно управлять коечным фондом. Об этом заявил президент на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, которая прошла в режиме видеоконференции. Также Владимир Путин указал следить за ростом цен, уровнем безработицы, ситуацией с аварийным жильем и поддерживать оборонно-промышленный комплекс.
Владимир Путин попросил Александра Бречалова следить за ситуацией с ценами в регионе. Фото: РИА Новости Владимир Путин попросил Александра Бречалова следить за ситуацией с ценами в регионе. Фото: РИА Новости
Владимир Путин попросил Александра Бречалова следить за ситуацией с ценами в регионе. Фото: РИА Новости

"Ваша команда и вы, разумеется, как руководитель этой команды справляетесь с теми задачами, которые стоят перед республикой. В общем мы видим положительную динамику практически по всем основным направлениям", - оценил президент и отметил усилия по сдерживанию цен. "Да, чуть-чуть подрастают, я вижу, но в целом это значительно ниже, чем по стране, и это делается спокойно, без всяких административных окриков", - пояснил он. Рост два с небольшим процента в среднем - ниже инфляции. "Так и продолжайте это делать, таргетировать это, спокойно, чтобы, конечно, не вредить бизнесу, но тем не менее за этим нужно следить", - сказал Путин. Также он подчеркнул, что в Удмуртии ниже, чем в целом по стране, уровень аварийного жилья, но попросил следить за этим. Отметил и рост строительства.

Фото: Александр Корольков/РГ
Путин заявил о непредсказуемой ситуации со штаммами коронавируса

Президент обратил внимание на уровень безработицы. "Он у вас до так называемой пандемии этой несчастной был ниже, чем в среднем по стране... А сейчас он стал чуть-чуть, но все-таки выше, чем в среднем по стране: где-то у нас сейчас 6,3, а у вас 6,9", - сказал он. Это на уровне погрешности, оценил Путин, но добавил, что тема должна быть постоянно в поле зрения.

"Вы сами сказали, я даже пометил, что Удмуртия - это оборонный край. Действительно, очень много предприятий ОПК", - подчеркнул президент, выслушав докладчика. "Также вами было отмечено, что оборонные предприятия осваивают гражданскую продукцию, более того, выходят даже на общероссийские и международные рынки с этой продукцией. Все это так", - сказал он. Но темпы перехода и освоения гражданской продукции здесь пока недостаточны, заметил Путин и попросил поговорить с руководством предприятий.

"Если нужно будет, пожалуйста, вы знаете, легко до меня доберетесь в любой момент, обращайтесь ко мне", - предложил он. "Вообще, нужно их поддерживать, а на этом этапе тем более", - добавил президент. "Здесь очень важно, чтобы они не допускали сокращения численности персонала, а там это пока есть, незначительно, но все-таки есть", - пояснил он. Понятно, что это связано с сокращением объемов производства, заказов. Но нужно все делать, чтобы удерживать уровень занятости в регионе, поручил Путин.

В Удмуртии ниже, чем в целом по стране, уровень аварийного жилья 

В докладе Бречалов много внимания уделил ситуации с коронавирусом. Президент попросил быть в контакте с главами соседних регионов. "Потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100 процентов предугадать, предусмотреть не можем", - пояснил он. "Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", - указал Путин. "Понятно, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей, но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - распорядился он. Бречалов заверил, что так и происходит.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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