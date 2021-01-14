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14.01.2021 06:18

Вопросы по делу

Текст: Андрей Осипов (уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае)
Российская газета - Экономика Сибири № 5(8356)
Предполагаю, что одной из главных проблем наступившего года для предпринимателей станут последствия отмены единого налога на вмененный доход.

Он был введен еще в начале 2000-х как временный, но все эти годы продолжал действовать. В Алтайском крае из 75 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса ЕНВД платили 37 тысяч. Многие из предпринимателей надеялись на продление данного налогового режима, но позиция минфина РФ и Федеральной налоговой службы достаточно жесткая: благодаря цифровизации теперь можно реально оценивать денежные потоки и налогооблагаемую базу. Институт региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей пытался разъяснить бизнесу: не тешьте себя иллюзиями, решение по ЕНВД принято окончательное - пришло время выбирать новую и наиболее удобную для каждого субъекта систему налогообложения. Кому-то выгоднее перейти на патент, кому-то на "упрощенку" или в разряд самозанятых граждан. Кстати, в Алтайском крае с 1 июля 2020 года действует налог на профессиональный доход, и к концу декабря насчитывалось уже 8445 самозанятых. Эта цифра говорит о том, что предприниматели выходят из тени. Тех же, кто так и не определился с выбором, с 1 января автоматически перевели на общую систему налогообложения с полным бухучетом, что для многих станет тяжелым бременем.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фермеры и другие аграрии срывают экспорт зерна

Еще одна важная тема - предстоящая маркировка молочной продукции. В крае против нее выступают многие производители - начиная с фермеров и владельцев малых сыроварен и заканчивая крупным бизнесом. Я их хорошо понимаю. Маркировка потребует значительных финансовых затрат. В декабре прошлого года в Москве прошла традиционная конференция региональных бизнес-омбудсменов под председательством федерального уполномоченного Бориса Титова. Я задал вопрос представителю минпромторга РФ: что делать, если на Алтае в нескольких сотнях сел нет контрольно-кассовой техники? Из-за отсутствия устойчивого Интернета предприниматели там работают по специальному разрешению. Мы уже направили письмо федеральному бизнес-омбудсмену с рядом предложений, главное из которых - отсрочить введение системы маркировки до 2023 года. Рекомендовали также проработать вопрос денежной компенсации на приобретение соответствующего оборудования (сыроварням, например, требуется порядка 400 тысяч рублей).

Возможно, в наступившем году осложнятся взаимоотношения между сельхозпроизводителями, переработчиками и торговыми сетями. Пример - цены на гречку и сахар. На мой взгляд, прежде всего, надо налаживать диалог. Начать можно с организации круглого стола с участием всех заинтересованных сторон.

Ну и, конечно, общая проблема, с которой столкнулись предприниматели в прошлом году, - запретительные меры, связанные с пандемией. Ведь многие предприниматели живут с оборота - в частности, в торговле, сфере услуг. И когда затраты растут, а прибыли нет из-за простоя, ничем хорошим это не заканчивается. Отмечу, что депутатам краевого законодательного собрания вполне логичным виделось скорейшее снятие ряда ограничений. Конкретный пример: изготовление и розничная торговля оптикой. В первом варианте губернаторского указа предусматривалось, что аптеки могут работать, а отделы оптики - нет. Но очки - это предмет первой необходимости. И этот вопрос удалось быстро решить.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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