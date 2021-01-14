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14.01.2021 11:43
Рубрика: Происшествия

Бывшему замглавы красноярского МВД заменили условный срок на реальный

Текст: Екатерина Дементьева

Бывший замруководителя ГУ МВД Красноярского края Александр Кузнецов теперь будет отбывать наказание в колонии общего режима. Такое решение принял Красноярский краевой суд по апелляции прокуратуры.

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Летом прошлого года мужчина был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он подписал акт приемки строительных работ при возведении изолятора временного содержания в Норильске, хотя работы на тот момент не были завершены. Подрядчик получил 200 миллионов рублей, а ИВС до сих пор не завершен.

Тогда бывшего замглавы ведомства приговорили к пяти годам условно. Однако, как отмечается в сообщении прокуратуры Красноярского края, обвинение указало на то, что осужденный так и не признал вину, а также на большую сумму ущерба для бюджета. И оспорило решение суда в порядке апелляции.

Суд признал доводы прокурора убедительными и изменил наказание на реальное лишение свободы на четыре года и восемь месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина был взят под стражу сразу в зале суда.

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