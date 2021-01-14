В прошлом году из-за пандемии резко вырос спрос на цифровые ресурсы во всех отраслях экономики и социальной сферы. Это подстегнуло внедрение IT-технологий.

- Технологические решения, которые мы внедряли в последние годы, позволили быстро запустить многие сервисы. С 2020 года регион вошел в число участников нацпроекта "Цифровая экономика", элементы цифровизации предусмотрены и другими проектами. Так, за два предыдущих года в крае подключили к высокоскоростному Интернету 1323 социальных объекта. В 2021-м планируем еще 955, в том числе 367 школ. Также начнем подводить скоростной Интернет к объектам культуры, - сообщил корреспонденту "РГ" министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов.

А в тех селах, где школы и ФАПы уже подключили к широкополосному Интернету, теперь формируют узлы связи, чтобы доступ к Всемирной паутине могли получить предприятия, организации и домохозяйства. Такой узел связи в конце прошлого года в пилотном режиме пустили в селе Вторая Каменка Локтевского района. В результате качественным Интернетом обеспечили Второкаменскую общеобразовательную школу и местный сельсовет, а затем по договору с провайдером к сети подключились около 50 домохозяйств. В дальнейшем число пользователей интернет-ресурсов во Второй Каменке должно вырасти за счет местных предпринимателей и еще нескольких десятков домохозяйств.

Резко увеличился спрос на онлайн-сервисы государственных услуг. По словам Евгения Зрюмова, благодаря тому, что в крае созданы платформы цифрового госуправления, во время пандемии жители региона могли получать дополнительные выплаты на детей и другие виды социальной помощи без личного посещения госорганов.

Стремительная цифровизация обострила и ряд проблем в IT-отрасли, а также выявила новые. С переходом на удаленные формы работы и онлайн-сервисы первоочередными стали проблемы кибербезопасности. И властям, и IT-компаниям пришлось оперативно искать решения для безопасного подключения к корпоративным сетям и платформам большого числа новых пользователей. Некоторые российские разработчики даже бесплатно предоставляли свои программы, чтобы помочь организовать деятельность в удаленном режиме.

Обострилась и проблема профессиональных кадров. К 2021 году в Алтайском крае более 8,5 тысячи человек должны были пройти переподготовку по программе "Кадры для цифровой экономики". Но из-за пандемии очное обучение пришлось переводить в онлайн. В итоге в 2020-м около пяти тысяч жителей края повысили свои цифровые компетенции.

Между тем

"Основным сдерживающим фактором для развития цифровых технологий стала нормативно-правовая база, которая не поспевает за цифровизацией многих сфер жизнедеятельности", - подчеркивает Евгений Зрюмов. - "Нам нужно, прежде всего, на федеральном уровне прорабатывать законы, которые помогут легализовать онлайн-процессы, уже идущие полным ходом. Тот же беспилотный транспорт выходит на улицы городов, а на каком основании он будет работать - пока неизвестно. Много вопросов к цифровому документообороту. Мы привыкли работать с электронными документами, но они не всегда в полной мере юридически значимы. Поэтому необходимы законодательные нормы, которые их легализуют".