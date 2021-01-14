Развивать аэропорт малой авиации в алтайском городе-курорте Белокурихе, "Сибирский кластер искусств" в Кузбассе, не снижать темпов подготовки к будущему молодежному чемпионату мира по хоккею в Новосибирске и Омске, а также "подтянуться" в рейтинге городов-миллионников по комфорту городской среды - эти и другие задачи на 2021 год стали темой обсуждения на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Реализация основных инвестиционных и инфраструктурных проектов в этом году будет продолжена. Фото: Татьяна Кравченко

Сегодня все по-другому: участники совета - руководители СФО и регионов - собираются не в одном зале, а общаются с помощью цифровых технологий, посредством видеоконференцсвязи. Итоги ушедшего года и задачи на 2021-й - с поправкой на эпидемиологическую обстановку и прогнозы распространения коронавируса.

Один из главных результатов прошлого года - перестройка системы здравоохранения, что помогло не допустить распространение COVID-19 и спасти жизни людей.

По мнению полпреда Сергея Меняйло, сибирские регионы с этой задачей справились, ситуация остается управляемой. И снова поправка - "в целом": проблемы, с которыми все регионы столкнулись при появлении угрозы распространения коронавируса, еще предстоит проанализировать. Ведь проблем такого масштаба решать еще не приходилось. Развернутый в СФО в кратчайшие сроки коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией в три раза превысил тот, который можно было мобилизовать в начале пандемии. Построены новые медучреждения, обучены медицинские работники.

- Расслабляться рано. Дополнительные усилия следует направить на эффективную организацию вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, в том числе на проведение разъяснительной работы, решение вопросов бесплатной выдачи лекарственных средств, - подчеркнул Сергей Меняйло.

Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на все сферы жизни общества.

- Глава российского государства, выступая в ноябре прошлого года на саммите "Группы двадцати", так охарактеризовал ситуацию в экономике: "Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал", - напомнил полпред.

Сибирский федеральный округ не стал исключением. Несмотря на существенную государственную поддержку бизнеса, промышленных предприятий, граждан, упала экономическая активность, сократился спрос на международных рынках. В итоге доходная часть территориальных бюджетов заметно уменьшилась. По данным аппарата полпреда, в целом по СФО объем собственных доходов за одиннадцать месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, снизился на 57 миллиардов рублей, в то же время расходы увеличились на 203 миллиарда. Этот дисбаланс не смогли ликвидировать даже федеральные трансферты.

По результатам десяти месяцев объем выпуска промышленной продукции в округе уменьшился на 4,4 процента. Прежде всего, на это повлияло вынужденное сокращение добычи угля и нефти, связанное с конъюнктурой мирового энергетического рынка.

В то же время объем производства предприятий оборонно-промышленного комплекса вырос почти на семь процентов, в том числе доля продукции военного и специального назначения - на шесть процентов, а ее экспорт - более чем на 13 процентов. Кроме того, "оборонка" успешно решает задачу наращивания выпуска гражданской продукции.

Засуха в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях не помешала аграриям собрать зерна больше, чем в 2019-м.

В Сибирском федеральном округе валовый сбор зерновых и зернобобовых составил почти 16 миллионов тонн, в том числе десять миллионов тонн пшеницы. Кроме того, в Алтайском крае впервые за много лет получена пшеница первого класса, а также поставлен рекорд за последние десять лет по объемам пшеницы третьего класса.

На середину декабря прошлого года округ перевыполнил годовой план по экспорту продукции АПК на 17 процентов.

Но инвестиционные процессы замерли, исключение - Алтайский край, Новосибирская, Омская и Томская области, где итоговый объем инвестиций вырос. В целом же в СФО он снизился на три процента по сравнению с 2019-м.

- По-прежнему актуальна задача переориентации инвестиций из добывающих производств в сферу обработки, выпуск продукции высокого передела, развитие цифровых технологий. Для этого важно продолжить работу по улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных условий для бизнеса, - подчеркнул полпред.

При реализации национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни, - никаких поправок на эпидобстановку. В прошлом году на эти цели регионы СФО получили из средств федерального бюджета 114 миллиардов руб-лей, что на 25 процентов больше, чем в 2019-м. Но за одиннадцать месяцев освоено более 83 миллиардов рублей - это только 73 процента.

Одна из причин такой ситуации в том, что не везде вовремя заключают контракты и в срок выполняют работы. При реализации нацпроектов выявлено три тысячи нарушений законодательства и 28 преступлений. Например, в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Томской областях не заключены контракты на поставку медоборудования, в Республике Тыва - на приобретение передвижных мобильных комплексов для обслуживания малонаселенных пунктов.

Так же неоднозначно складывается реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая, тем не менее, позволила привести в нормативное состояние в СФО около трех тысяч километров дорог.

- Необходимо требовать от подрядчиков выполнения гарантийных обязательств. Направлять дополнительные ресурсы на ремонт дорог местного значения, - подчеркнул Сергей Меняйло. - Есть жесткое требование: все неиспользованные средства подлежат перечислению в резервный фонд. Поэтому перед главами регионов стоит задача соблюдать графики конкурсных процедур, сроки строительства объектов, не допускать срывов и отставаний даже на начальных этапах и строго контролировать расходование бюджетных средств.

На заседании совета прозвучало предложение заключать с подрядными организациями контракты, по которым гарантийный срок не ограничивался бы двумя-тремя годами, а распространялся на жизненный цикл объекта.

Как отметил Сергей Меняйло, на контроле у глав регионов - оказание мер социальной поддержки медработникам первичного звена и скорой медпомощи, создание условий для привлечения их на работу в село. "Это ваша персональная ответственность", - подчеркнул полпред.

Создание комфортных условий жизни - еще одна актуальная проблема. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в СФО благоустроено 530 общественных территорий и более 1200 дворов. Однако сами горожане по-прежнему невысоко оценивают уровень комфорта окружающей их среды.

В прошлом году основным трендом на рынке жилищного строительства стала льготная ипотека. В СФО выдано 29 тысяч кредитов под 6,5 процента годовых на общую сумму более 65 миллиардов рублей. И, как подчеркнул Сергей Меняйло, это реальные деньги, которые пришли на строительный рынок. Благодаря этому в Сибири сдано около 5,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5 процента больше, чем за десять месяцев 2019 года.

Вместе с этим для сибирских регионов актуальной остается проблема обманутых дольщиков. В округе насчитывается 289 "проблемных" домов, в строительство которых вложили свои средства более 17 тысяч граждан.

- Этот вопрос решается недостаточными темпами. У органов власти не по всем домам есть четкое понимание механизмов, сроков и источников финансирования. В этой связи сохраняется социальное напряжение, - резюмировал полпред.

Тем временем

По данным сервиса SuperJob, для каждого четвертого жителя Новосибирска на первом месте в ушедшем году оказались выборы в Совет депутатов города и Законодательное собрание региона. Так ответили 25 процентов опрошенных. Улучшения во внешнем облике родного города оценили 15 процентов. Для 13 процентов самым важными стало строительство и открытие спортивных объектов. Каждый одиннадцатый (9 процентов) считает, что главное, что случилось в городе, - это ремонт дорог и строительство четвертого моста через Обь. Еще девять процентов назвали события культуры и празднование 75-летия Победы. Разработкой вакцины "ЭпиВакКорона" гордятся пять процентов новосибирцев, участвовавших в опросе.